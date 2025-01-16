Изменилось распределение долей капитала владельцев производителя косметики H.A.Brieger

С 14 января предприятие Skinest Asset Management, бенефициарным владельцем которого является эстонский бизнесмен Олег Осиновский, владеет 60% акций H.A.Brieger вместо прежних 67%.

В свою очередь, председатель правления компании Анастасия Удалова владеет 40% акций H.A.Brieger вместо прежних 33%, принадлежавших компании Удаловой Asko R.

В 2023 году компания H.A.Brieger работала с оборотом 2,37 миллиона евро, что на 15,3% меньше, чем в 2022 году, а убытки компании снизились на 5,1% и составили 992 142 евро.

H.A.Brieger была зарегистрирована в 2006 году, однако до начала 2020 года называлась Instruments, а до начала января 2021 года - Dzintars Production. Основной капитал компании составляет 569 000 евро.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!