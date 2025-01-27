Латвия ужесточает продажу алкоголя. Что думают производители и торговцы?

С 1 августа 2025 года в Латвии начнут действовать поправки, призванные сократить потребление спиртных напитков: временные рамки, когда дозволено торговать алкоголем - сузят, рекламу и привлекательные акции - запретят. TVNET+ пообщался с торговцами и производителями, чтобы оценить эффективность этих начинаний и влияние на социум, бизнес и налоговые поступления. Ведь в новейшей истории подобные реформы проводились неоднократно, но справиться с "зеленым змием" так и не удалось, зато подпольная торговля и самогоноварение - расцвели.