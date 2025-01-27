Российскому санаторию "Янтарный берег" запрещена регистрация коммерческого залога

Управлению по делам президента РФ в Яункемери по адресу: улица Звиню, 2, принадлежит санаторий "Янтарный берег", включая станцию по добыче минеральной воды и хозяйственные постройки, а также насосные станции для сточных вод.

После наложения санкций в 2022 году санаторий не работает.

Служба государственной безопасности вскоре после полномасштабного вторжения РФ в Украину сообщила, что руководитель санатория - гражданин России Виктор Данилох - включен в "черный список". Это означает, что он не может въезжать в страну. По информации VDD, санаторий "Янтарный берег" служил пунктом поддержки мероприятий российского влияния.

Напомним, Министерство юстиции продолжает искать правовые решения для перенятия принадлежащих России и Беларуси санаториев "Янтарный берег" и "Белоруссия".

Министерство отметило, что в настоящее время в санаториях, принадлежащих России и Беларуси, не ведется никакой хозяйственной деятельности, не выявлено никаких антигосударственных мероприятий под видом культурных, спортивных или иных, которые бы оправдывали применение к этим объектам инструментов самозащитной демократии.

В министерстве отметили, что Латвия является правовым и демократическим государством, и для принятия объекта в государственную собственность необходима прочная правовая основа, поскольку это снижает риск того, что Латвии придется отменить решение, если ее односторонние действия будут оспорены в суде. Такой исход не отвечал бы интересам Латвии и Украины.

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