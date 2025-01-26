О переименовании будет объявлено на специальном мероприятии для СМИ, которое состоится в понедельник, 27 января. "Мы откроем новую главу в истории Arēna Rīga", - сказано в приглашении для журналистов.

Какое будет новое название - пока держится в секрете. Однако один из пользователей социальных сетей заметил, что на этой неделе на фасаде Arēna Rīga был установлен логотип Xiaomi. Также логотип Xiaomi присутствует на приглашениях, отправленных СМИ.

В 2023 году Arēna Rīga достигла оборота в 5,748 миллиона евро, что в 2,5 раза больше, чем годом ранее. Прибыль компании увеличилась в несколько раз и составила 789 441 евро, согласно данным Firmas.lv.

Arēna Rīga была зарегистрирована в 2005 году, ее уставный капитал составляет 4 миллиона евро. Единственным владельцем компании является SIA Glesum Investments, принадлежащее Юрису Савицкису.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!