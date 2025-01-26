Средняя зарплата латвийского моряка в прошлом году составила 5447 евро в месяц, свидетельствует обобщенная специалистами Регистра моряков Морской администрации Латвии информация о зарплате латвийских моряков.
В администрации сообщили, что средняя зарплата капитанов судов в 2024 году составила 12 310 евро в месяц, а старшие помощники капитанов в среднем получали 9712 евро, вторые помощники капитанов - 5209 евро, третьи помощники капитанов - 4068 евро.
Рядовые моряки палубной команды, или матросы, в прошлом году получали в среднем 2877 евро в месяц.
В администрации отметили, что старшие механики судов в прошлом году получали в среднем 11 473 евро в месяц вторые механики - 9255 евро, третьи механики - 5007 евро, четвертые механики - 3912 евро. Судовые электромеханики в прошлом году зарабатывали в среднем 6865 евро в месяц, газомеханики - 7029 евро. Рядовые моряки команды машинного отделения, или мотористы, в прошлом году получали в среднем 2800 евро в месяц.
А средняя зарплата судовых поваров в прошлом году составила 3016 евро в месяц, стюардов - 2668 евро. А практиканты получали за работу на судах во время практики в среднем 527 евро в месяц.
В администрации отметили, что при сравнении средней зарплаты моряков в период с 2019 по 2024 год быстрее всего зарплата выросла у рядовых моряков. Зарплата поваров за пять лет выросла на 58%, матросов - на 68%, стюардов - на 75% и мотористов - на 76%.
Зарплата же судовых офицеров за пять лет выросла умереннее - капитаны получили в среднем на 18% больше, старшие помощники - на 19%, старшие механики - на 16% и вторые механики - на 14% больше. Зарплата остальных офицеров в среднем выросла с 20 до 30%.
В администрации пояснили, что указанные суммы - это вознаграждение, которое моряки получают "на руки", после чего, соответственно, моряки сами уплачивают обязательные взносы государственного социального страхования, влияющие на размер пенсий.
В опросе приняли участие 33 крюинговых компании, которые вместе обслуживают 78% всех моряков, трудоустроенных с их помощью крюинговых компаний.
Морская администрация Латвии в 2023 году работала с оборотом в 4,57 млн евро, что на 11,2% меньше, чем годом ранее, а предприятие понесло убытки в размере 118 646 евро в противовес прибыли годом ранее.
Морская администрация Латвии образована в 1994 году, и в ее структуру входят Департамент безопасности судоходства, Инспекция безопасности судоходства, Инспекция охраны судов и портов, Судовой регистр Латвии, Латвийский регистр моряков и Латвийская гидрографическая служба.
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