В администрации сообщили, что средняя зарплата капитанов судов в 2024 году составила 12 310 евро в месяц, а старшие помощники капитанов в среднем получали 9712 евро, вторые помощники капитанов - 5209 евро, третьи помощники капитанов - 4068 евро.

Рядовые моряки палубной команды, или матросы, в прошлом году получали в среднем 2877 евро в месяц.

В администрации отметили, что старшие механики судов в прошлом году получали в среднем 11 473 евро в месяц вторые механики - 9255 евро, третьи механики - 5007 евро, четвертые механики - 3912 евро. Судовые электромеханики в прошлом году зарабатывали в среднем 6865 евро в месяц, газомеханики - 7029 евро. Рядовые моряки команды машинного отделения, или мотористы, в прошлом году получали в среднем 2800 евро в месяц.

А средняя зарплата судовых поваров в прошлом году составила 3016 евро в месяц, стюардов - 2668 евро. А практиканты получали за работу на судах во время практики в среднем 527 евро в месяц.