Видео Шведская компания не сможет продать латвийские леса без разрешения правительства

Арманд Краузе, министр сельского хозяйства

"Эта сделка, конечно, огромна для Латвии и, конечно, огромна для Европы, но в данном случае Министерство земледелия ничего не сообщало публично, потому что в данном случае это предложение торговца, с которым он пришел".

Sodra в последние годы наращивает свой оборот в Латвии. В 2023 году он достиг более 3,8 миллиона. Компания была прибыльной каждый год, кроме 2023, который она закрыла с убытком в 200 тысяч евро. После объявления о продаже акций Sodra не предоставила дальнейших подробностей.

Бьорн Фредрикссон, член правления Sodra Forest Latvia

NP: Можете ли вы хотя бы подтвердить или опровергнуть, что вы тоже узнали о решении совершенно неожиданно?

БФ: Я не комментирую этот вопрос. […]

NP: Но не ответите ли вы, было ли решение принято в Швеции?

BF: Вы задаете вопросы, на которые я не отвечаю. Вам нужно обратиться на prese@sodra.com или позвонить на их центральный телефон.

Офис Sodra в Швеции не ответил на просьбу Nekā personīga об интервью.

Шведские лесовладельцы знали об этом решении еще до публичного объявления. Более конкретных объяснений от руководства ассоциации не поступало.

Стен Нильссон, лесовладелец, член Sodra