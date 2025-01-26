Четыре Риги - примерно такова площадь латвийских лесов, выставленных на продажу. Шведская ассоциация лесовладельцев Sodra, которая работает здесь уже почти 20 лет, две недели назад объявила о продаже всех своих владений в Балтии. Ассоциация намерена продать свои доли в принадлежащих ей компаниях в рамках одной сделки. Если это произойдет, то покупка 153 тысяч гектаров станет крупнейшей сделкой с лесом в истории нашей страны, сообщает программа Nekā personīga на телеканале TV3.
Видео ⟩ Шведская компания не сможет продать латвийские леса без разрешения правительства
В конце 2018 года состоялась крупнейшая в истории Латвии сделка по продаже леса. Шведская лесопромышленная компания Bergvik skog продала более 111 тысяч гектаров земли, из которых около 80 тысяч составляли леса. Эта территория в четыре раза больше Риги. Землю купила шведская ассоциация лесовладельцев Sodra за 324 миллиона евро.
Latvijas valsts meži вместе с местными предпринимателями также выразили готовность купить леса. Никто не стал раскрывать цену, но предложение Sodra было на несколько десятков миллионов выше.
Кристап Клаус, вице-президент Латвийской федерации деревообрабатывающей промышленности
Я предполагаю, что Sodra уже тогда учитывала, что в Латвии есть недооцененная земля, что она будет расти в цене, и в этом смысле, если они это учитывали, они были правы на 100%, потому что в то время лесная земля как земля без древесины стоила около 800 евро за гектар, а сейчас - около 3 тысяч. Допустим, это увеличение на две тысячи, умноженное на более чем 100 тысяч гектаров, мы видим, сколько они заработали за эти годы.
После заключения сделки шведская фирма стала крупнейшим владельцем лесов в Латвии. Sodra объединяет 52 тысячи шведских лесников, которые были недовольны решением о покупке земли в Латвии. Руководство ассоциации не объяснило участникам свое решение.
Стен Нильссон, лесовладелец, член Sodra
Если я правильно помню, и это мое личное мнение, целью было обеспечить поставки древесины. Для Sodra это относительно просто - загрузить целлюлозные заготовки в Латвии или Эстонии и отправить их на заводы на восточном побережье Швеции. Это не требует больших затрат, и у них есть прямой доступ к портам и заводам".
Sodra владеет более чем 135 тысячами гектаров земли в Латвии. Из них около 16 тысяч гектаров - сельскохозяйственные угодья, а более 100 тысяч гектаров - леса.
Sodra объединяет семь латвийских лесопромышленных предприятий, владеющих имуществом во всех регионах Латвии. Им принадлежат сельскохозяйственные и лесные угодья, а также около 13 тысяч гектаров земли под дорогами, канавами и линиями электропередач.
Вскоре после Нового года компания публично объявила о продаже балтийской недвижимости. На рынок было выставлено около 2% территории Латвии. Промышленникам и Министерству земледелия о намерении Sodra стало известно еще в конце прошлого года.
Кристап Клаус, вице-президент Латвийской федерации деревообрабатывающей промышленности
NP: Почему об этом не начали говорить публично раньше?
KK: Во-первых, мы небольшая отрасль, не только в Латвии, но и на европейском уровне, и скрыться внутри отрасли довольно сложно. Но это все неофициальная информация. И поэтому, как говорится, есть люди, которые могут позволить себе выступать с неофициальной информацией, как я, как неправительственная организация, а есть люди, для которых это может быть не совсем корректно, или им даже не разрешат это делать.
Арманд Краузе, министр сельского хозяйства
"Эта сделка, конечно, огромна для Латвии и, конечно, огромна для Европы, но в данном случае Министерство земледелия ничего не сообщало публично, потому что в данном случае это предложение торговца, с которым он пришел".
Sodra в последние годы наращивает свой оборот в Латвии. В 2023 году он достиг более 3,8 миллиона. Компания была прибыльной каждый год, кроме 2023, который она закрыла с убытком в 200 тысяч евро. После объявления о продаже акций Sodra не предоставила дальнейших подробностей.
Бьорн Фредрикссон, член правления Sodra Forest Latvia
NP: Можете ли вы хотя бы подтвердить или опровергнуть, что вы тоже узнали о решении совершенно неожиданно?
БФ: Я не комментирую этот вопрос. […]
NP: Но не ответите ли вы, было ли решение принято в Швеции?
BF: Вы задаете вопросы, на которые я не отвечаю. Вам нужно обратиться на prese@sodra.com или позвонить на их центральный телефон.
Офис Sodra в Швеции не ответил на просьбу Nekā personīga об интервью.
Шведские лесовладельцы знали об этом решении еще до публичного объявления. Более конкретных объяснений от руководства ассоциации не поступало.
Стен Нильссон, лесовладелец, член Sodra
Я могу только догадываться о возможных причинах. Sodra объявила, что инвестирует 2 миллиарда шведских крон в завод по производству лигнина и примерно половину этой суммы в другой завод. Таким образом, они пытаются обойтись без заимствований. С другой стороны, в период с 2020 по 2024 у компании были хорошие годы, потому что она получала большую прибыль от целлюлозной промышленности. У нас очень хороший денежный поток, поэтому у них много наличности.
Арманд Краузе, министр сельского хозяйства
Эта сделка носит чисто экономический характер. По имеющейся у меня информации, им нужны средства для расширения и увеличения масштабов деятельности именно в Скандинавии.
Sodra не назвала сумму, за которую могут быть проданы леса. Неофициальные оценки варьируются от полумиллиарда до миллиарда евро. В ноябре прошлого года другая шведская компания, Skogsfond Baltikum, продала свои леса в Латвии за 38 миллионов евро, или 4746 евро за гектар. Если бы Sodra смогла продать леса за такую же сумму, то сумма сделки составила бы более 728 миллионов евро.
Кристап Клаус, вице-президент Латвийской федерации деревообрабатывающей промышленности
"Они продают акции. Но они продают части как единое целое. В том смысле, что у них есть, не знаю, не вспомню сейчас точно, но мне кажется, было семь компаний, в которых у них есть доли, они продают все эти доли".
NP: Но Латвия и Эстония по отдельности?
KK: Нет
NP: Тогда, если бы мы предложили модель, при которой Латвия выкупает акции, нам пришлось бы выкупать и эстонские доли?
KK: Похоже, да. [...] Я думаю, что в тот момент, когда Латвия станет серьезным претендентом в глазах Sodra, они, вероятно, будут обсуждать эти детали.
Источники, опрошенные Nekā Personīga, считают, что единственная компания, которая может позволить себе сделку такого масштаба, - это IKEA. В прошлом году входящие в группу компании IKEA Forestry Investment и INGKA Investment приобрели крупные лесные участки, им здесь принадлежит около 92 тысяч гектаров леса. Обе компании заявили Nekā Personīga, что не будут комментировать возможные инвестиции.
Представители отрасли считают, что государство должно участвовать в покупке леса. Как и в 2018 году, бизнес проявил интерес к объединению усилий с государством. Министр Краузе поручил Latvijas valsts meži обсудить с Sodra условия возможной покупки.
Госпредприятию придется участвовать в сделке, поскольку три компании Sodra входят в список компаний, имеющих важное значение для национальной безопасности. Согласно закону, правительство может не одобрить продажу, если она представляет угрозу национальной безопасности.
Арманд Краузе, министр сельского хозяйства
"Это очень крупная сделка, и она также связана с нашей национальной безопасностью, поэтому Sodra не может продать эту собственность без одобрения правительства".
Видео: Сюжет передачи Nekā Personīga
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