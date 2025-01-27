По словам политика, в этом случае речь идет не столько о деньгах, сколько о возможностях реализовать проект, так как необходимо особое отношение. "Это все-таки в своей время была свалка, хоть и очень хорошо накрыта защитным слоем. Пока мы вместе с Госслужбой среды внимательно думаем, что можно и что нельзя там делать, люди делают свой выбор сами и сами нахаживают там тропинки. Наша задача - благоустроить инфраструктуру, чтобы направить выбор этих людей в правильном направлении", - сказал Зепс.

Он признал, что горнолыжную трассу на этой горе оборудовать можно, однако нельзя осуществлять бурения и повреждать мембрану покрытия. В городском бюджете предусмотрено финансирование на создание лыжной трассы с рельефом, однако этой зимой для этого нет подходящих условий, пояснил руководитель комитета.

В свою очередь летом там можно оборудовать велосипедную трассу со съездами. Мысль - постепенно оживить Дрейлинькалнс, принимая во внимание то, что там делать нельзя.

Самое важное, чтобы не был поврежден слой покрытия, и в этом году будут произведены различные измерения. Видно, что максимальная усадка горы уже произошла, и по мнению экспертов, она уже довольно стабильна, рассказал политик.

"Теперь подсчитывается, какие допустимы нагрузки, например, насколько тяжелая техника и какого вида может заезжать на гору для проведения работ по благоустройству. Так что мы все это оцениваем, так как в ближайшей округе особо нет альтернатив, где можно отдохнуть на свежем воздухе, поэтому это место очень востребовано", - сказал Зепс.

В начале года планируется разработать концепцию, проконсультировавшись с окружающими жителями и техническими инспекторами о том, что можно было бы оборудовать на Дрейлинькалнсе и в ближайшей округе. Следующим шагом станет проект по благоустройству.

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