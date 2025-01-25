Использование эскизов персонажей из фильма "Поток" режиссера Гинта Зилбалодиса в коммерческих целях без лицензии является нарушением закона, напомнил продюсер Матисс Кажа, комментируя возможность приобрести различные товары с изображением героев анимационного произведения.
Продюсер "Потока" рассказал о незаконном использовании изображений из мультфильма
Он отметил, что невозможно отследить все случаи использования работ Зилбалодиса на eBay, Marketplace в Facebook или других подобных площадках. В свою очередь, если эти изображения без разрешения используются какими-то компаниями для печати на различных товарах, представители фильма связываются с продавцами и просят их не делать этого.
"Конечно, черная или серая кошка не может быть объектом авторского права, но если используются наши образцы дизайна, эскизы, рисунки или изображения, то это, естественно, нарушение авторских прав. В настоящее время мы регистрируем патент и несколько образцов дизайна, связанных с фильмом, чтобы обеспечить себе еще большую защиту. Но авторское право действует с самого начала создания произведения", - говорит продюсер "Потока".
Он подчеркнул, что бывают случаи, когда используется не модель или эскизы, которые можно назвать фанатскими рисунками, а собственная работа Зилбалодиса, что является правонарушением, но любой может напечатать, например, на обертке для карамелек черную кошку, которая не является кошкой из фильма "Поток", и это не запрещено.
На вопрос о том, есть ли идея делегировать переговоры с такими компаниями, чтобы часть прибыли доставалась команде, Кажа ответил, что принципиальная позиция команды - работать с как можно меньшим количеством компаний, чтобы контролировать количество, цену, дизайн и качество продукта.
Продюсер отметил, что команда работает с магазином M50, который является единственным местом, где можно купить официальные футболки и сумки "Поток", помимо сайта, посвященного фильму, но что это сотрудничество началось еще в августе прошлого года и M50 был партнером фильма.
"Есть компании, с которыми мы подписали лицензионное соглашение, например, мы сотрудничаем с Valmiermuižas alus, которая продает напиток из цидонии Flow. Кроме того, магазин Brain Games предлагает настольные игры, а скоро появятся и пазлы", - говорит Кажа.
Он отметил, что это все отдельные компании, с которыми команда работает и сотрудничает по конкретным продуктам. По словам Кажи, учитывая, что "Поток" - это глобальный феномен, в ближайшем будущем планируется сотрудничество с компанией, которая будет лицензировать визуальную идентичность, изображения и торговую марку "Потока" для различных мировых брендов.
"Хорошо, что эту задачу можно поручить кому-то другому, потому что мы хотим сосредоточиться на других приоритетах - дистрибуции "Потока", работе над будущими фильмами. Мы действительно не хотим заниматься мерчендайзингом. Конечно, будут некоторые ограничения по дизайну, потому что мы не хотим размещать изображения "Потока" на всей возможной атрибутике, в основном для того, чтобы не потерять качество", - сказал продюсер.
Кажа подчеркнул, что изображения можно напечатать на чем угодно, но для команды важно, чтобы в продажу поступил ограниченный ассортимент продукции с дизайном команды - официальные товары, потому что эта продукция также должна отражать качество фильма.
Как сообщалось, "Поток" - анимационный фильм о коте-одиночке, который вынужден покинуть свой дом во время сильного наводнения и укрыться в небольшой лодке вместе с другими животными. Чтобы выжить в новом мире, Коту придется изменить свои привычки и сотрудничать с Собакой, Капибарой, Лемуром и Птицей.
За пределами Латвии анимационный фильм посмотрели, возможно, более 2 миллионов зрителей. Фильм завоевал более 50 международных наград, включая премию "Золотой глобус" за лучший анимационный фильм, обойдя пять других претендентов - это "Головоломка 2", "Моана 2", "Мемуары улитки", "Уоллес и Громит: Птичья месть" и "Дикий робот".
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