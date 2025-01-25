Продюсер "Потока" рассказал о незаконном использовании изображений из мультфильма

Продюсер отметил, что команда работает с магазином M50, который является единственным местом, где можно купить официальные футболки и сумки "Поток", помимо сайта, посвященного фильму, но что это сотрудничество началось еще в августе прошлого года и M50 был партнером фильма.

"Есть компании, с которыми мы подписали лицензионное соглашение, например, мы сотрудничаем с Valmiermuižas alus, которая продает напиток из цидонии Flow. Кроме того, магазин Brain Games предлагает настольные игры, а скоро появятся и пазлы", - говорит Кажа.

Он отметил, что это все отдельные компании, с которыми команда работает и сотрудничает по конкретным продуктам. По словам Кажи, учитывая, что "Поток" - это глобальный феномен, в ближайшем будущем планируется сотрудничество с компанией, которая будет лицензировать визуальную идентичность, изображения и торговую марку "Потока" для различных мировых брендов.

"Хорошо, что эту задачу можно поручить кому-то другому, потому что мы хотим сосредоточиться на других приоритетах - дистрибуции "Потока", работе над будущими фильмами. Мы действительно не хотим заниматься мерчендайзингом. Конечно, будут некоторые ограничения по дизайну, потому что мы не хотим размещать изображения "Потока" на всей возможной атрибутике, в основном для того, чтобы не потерять качество", - сказал продюсер.

Кажа подчеркнул, что изображения можно напечатать на чем угодно, но для команды важно, чтобы в продажу поступил ограниченный ассортимент продукции с дизайном команды - официальные товары, потому что эта продукция также должна отражать качество фильма.

Как сообщалось, "Поток" - анимационный фильм о коте-одиночке, который вынужден покинуть свой дом во время сильного наводнения и укрыться в небольшой лодке вместе с другими животными. Чтобы выжить в новом мире, Коту придется изменить свои привычки и сотрудничать с Собакой, Капибарой, Лемуром и Птицей.

За пределами Латвии анимационный фильм посмотрели, возможно, более 2 миллионов зрителей. Фильм завоевал более 50 международных наград, включая премию "Золотой глобус" за лучший анимационный фильм, обойдя пять других претендентов - это "Головоломка 2", "Моана 2", "Мемуары улитки", "Уоллес и Громит: Птичья месть" и "Дикий робот".

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