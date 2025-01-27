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Борьба с "зеленым змием": что думают производители и торговцы об антиалкогольной реформе

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Валка. Покупатель около магазина алкоголя Alko 1000 Market
Валка. Покупатель около магазина алкоголя Alko 1000 Market Фото: Paula Čurkste/LETA

С 1 августа 2025 года в Латвии начнут действовать поправки, призванные сократить потребление спиртных напитков: временные рамки, когда дозволено торговать алкоголем - сузят, рекламу и привлекательные акции - запретят. TVNET+ пообщался с торговцами и производителями, чтобы оценить эффективность этих начинаний и влияние на социум, бизнес и налоговые поступления. Ведь в новейшей истории подобные реформы проводились неоднократно, но справиться с "зеленым змием" так и не удалось, зато подпольная торговля и самогоноварение - расцвели.

Антиалкогольные реформы пытались проводить во многих странах: достаточно вспомнить Финляндию или "сухой закон" при Михаиле Горбачеве в СССР. Новая латвийская реформа выглядит не столь радикальной, однако может больно ударить по некоторым местным производителям алкогольных напитков, оставить жителей регионов без возможности купить продукты в выходные, привести к увольнениям продавцов из-за сокращения времени работы торговых точек.

Вот что рассказали TVNET+ производители и представители относительно небольших торговых сетей...

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