Фото В Риге открылся магазин вторичных товаров Lab!

В этом магазине жители могут приобрести восстановленную технику и другие изделия из вторичных ресурсов в Латвии, тем самым поощряя повторное использование подержанной и восстановленной техники. В магазине можно приобрести отремонтированную электротехнику с гарантией, причем на 30-50% дешевле новых устройств. Этим устройствам был проведен как технический ремонт - замена элементов и восстановление функциональности, так и модернизация и устранение визуальных дефектов.

В будущем Eco Baltia vide надеется открыть еще несколько магазинов вторничных товаров, заявил председатель правления Eco Baltia vide Янис Айзбалтс.

Айзбалтс указал, что в течение следующих двух лет предприятие может открыть еще пять магазинов вторичных товаров, если удастся найти и обучить новых мастеров по ремонту электротехники. "Пять магазинов за два года - хорошая цель", - сказал Айзбалтс.

В то же время Айзбалтс отметил агентству LETA, если мастеров будет больше, то открытый сейчас в Риге магазин вторичных товаров может быть первым из нескольких десятков магазинов.