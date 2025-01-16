В четверг, 16 января, предприятие по управлению отходами Eco Baltia vide в Риге, на улице Латгалес, 240, открыло магазин вторичных товаров Lab!.
Фото ⟩ В Риге открылся магазин вторичных товаров Lab!
В этом магазине жители могут приобрести восстановленную технику и другие изделия из вторичных ресурсов в Латвии, тем самым поощряя повторное использование подержанной и восстановленной техники. В магазине можно приобрести отремонтированную электротехнику с гарантией, причем на 30-50% дешевле новых устройств. Этим устройствам был проведен как технический ремонт - замена элементов и восстановление функциональности, так и модернизация и устранение визуальных дефектов.
В будущем Eco Baltia vide надеется открыть еще несколько магазинов вторничных товаров, заявил председатель правления Eco Baltia vide Янис Айзбалтс.
Айзбалтс указал, что в течение следующих двух лет предприятие может открыть еще пять магазинов вторичных товаров, если удастся найти и обучить новых мастеров по ремонту электротехники. "Пять магазинов за два года - хорошая цель", - сказал Айзбалтс.
В то же время Айзбалтс отметил агентству LETA, если мастеров будет больше, то открытый сейчас в Риге магазин вторичных товаров может быть первым из нескольких десятков магазинов.
Кроме того, он выступил с прогнозом, что новые магазины сначала могут быть открыты в регионах, где собирается часть электротехники, чтобы ее можно было починить на месте и передать во вторичную продажу.
Предприятие уже сейчас ищет мастеров и весной планирует провести и мастерские по обучению мастеров, чтобы потенциально привлечь сотрудников в новый магазин Lab!.
Eco Baltia vide инвестировало в магазин вторичных товаров Lab! до 10 000 евро, указал Айзбалтс, добавив, что эта сумма не включает в себя дополнительные расходы, связанные с ежедневными расходами по содержанию магазина, зарплатами работников и ремонтом проданных товаров.
Айзбалтс прогнозирует, что в будущем в магазин Lab! будет попадать половина отремонтированной в ремонтной мастерской электротехники, в свою очередь вторая половина по-прежнему будет жертвоваться на благотворительность.
Представители магазина отмечают, что все товары изготовлены из вторичных ресурсов или вновь возвращены в оборот.
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