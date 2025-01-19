Latvijas pasts выставила на аукцион три объекта недвижимости

В том числе в Айзкраукле Latvijas pasts выставляет на продажу недвижимость по адресу Рупниецибас 1D с начальной ценой 1416 евро. Она состоит из части здания в размере 800/1324 долей от общей площади 192,2 квадратного метра. Минимальный шаг аукциона составит 20 евро.

В Кейпене Latvijas pasts проведет аукцион по недвижимости Krustini с начальной ценой 6360 евро и шагом 100 евро. Имущество включает долю 5010/142151 в здании, соответствующую реальной площади 47,7 квадратного метра, а также долю 5010/142151 от земельного участка общей площадью 7200 квадратных метров.

В Резекненском крае компания выставит на аукцион почтовое отделение Pilskalna в Рикавской волости с начальной ценой 934 евро. Недвижимость включает здание площадью 164 квадратных метра и участок земли площадью 1130 квадратных метров. Шаг аукциона составит 20 евро.

Подать заявки на участие во всех аукционах можно до 3 февраля текущего года, а завершатся они 13 февраля.

Как уже сообщалось, оборот Latvijas pasts в 2023 году составил 108,269 миллиона евро, что на 8,3% больше, чем в 2022 году, тогда как прибыль предприятия снизилась в 4,1 раза - до 538 646 евро.

Latvijas pasts обеспечивает доступность почтовых услуг на всей территории Латвии. Компания занимается внутренними и международными поставками, начиная с электронной коммерции и посылок и заканчивая периодикой, письмами и персонализированными логистическими решениями. Latvijas pasts полностью принадлежит государству и насчитывает около 2200 сотрудников.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!