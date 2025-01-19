В прошлом году выросло число сезонных полевых рабочих

В минувшем сезоне в сельскохозяйственных работах активно участвовали 3823 человека, тогда как годом ранее было зарегистрировано 3140 сезонных рабочих. Как и в предыдущие годы, самое большое число занятых сезонных полевых рабочих зафиксировано в июле и августе - 1735 и 1590 человек соответственно.

В течение сезона полевых рабочих по всей Латвии нанимали в общей сложности 473 хозяйства, тогда как годом ранее к работе привлекали 406 хозяйств.

Больше всего хозяйств, занимавшихся привлечением сезонных рабочих, находилось в регионах Земгале и Северной Видземе - 110 и 103 соответственно.

В сентябре прошлого года сезонных рабочих нанимали 282 хозяйства, а в июле - 281 хозяйство.

Работодатели могут регистрировать сезонных полевых рабочих в Электронной системе заявок LAD. Этой системой пользуются хозяйства, работающие в сфере плодоводства и овощеводства, а также нанимающие работников на сезонные полевые работы и на сбор камней в посевах, посадках или на лугах. Система позволяет упрощенно вести учет сотрудников.

Регистрацию хозяйства осуществляют с помощью мобильного приложения LAD. И в этом году хозяйства смогут регистрировать сезонных полевых рабочих с 1 апреля.

LAD - это государственное учреждение, подведомственное Министерству земледелия, которое администрирует государственную и европейскую поддержку сельских регионов, сельского хозяйства, лесного и рыбного хозяйства.

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