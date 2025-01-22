У местных самоуправлений не хватает финансовых ресурсов, поэтому самодеятельным коллективам, возможно, придется платить за участие в отдельных мероприятиях, которые пройдут перед XXVIII Праздником песни и XVIII Праздником танца в 2028 году, прозвучало в среду, 22 января, на заседании Комиссии Сейма по образованию, культуре и науке.
Любительские коллективы, возможно, будут платить за участие в мероприятиях перед Праздником песни
Чтобы в мае этого года в Саласпилсе мог состояться IX Праздник танца коллективов среднего поколения, с участников будут взимать плату.
Подобная практика может быть введена и в других самоуправлениях, которые сталкиваются с нехваткой средств на организацию таких мероприятий.
Руководитель Латвийского национального культурного центра (LNKC) Сигне Пуяте на заседании комиссии отметила, что впервые будет взиматься плата за участие коллективов в мероприятиях между праздниками, так как других возможностей нет.
"Самоуправления покрывают все технические расходы, обеспечивают безопасность, порядок и так далее. Однако тех средств, которые может выделить [Саласпилсское самоуправление], недостаточно для проведения праздника", - пояснила Пуяте.
С финансовыми трудностями столкнулось также Сигулдское самоуправление, сообщила на заседании представитель Латвийского союза самоуправлений (LPS) Инара Дундуре.
По ее словам, самоуправления сейчас ищут способы обеспечить проведение мероприятий, чтобы "не потерять традицию Праздников песни, поскольку это наше святое дело".
Однако некоторым самоуправлениям, возможно, придется платить за участие своих коллективов, если самоуправления, организующие межпраздничные мероприятия, не смогут найти достаточно средств.
До следующих Праздников песни и танца остается три года. Руководитель LNKC проинформировала, что начата работа над темой праздника и его основной идеей, которая станет основой для художественных концепций. Для определения основной темы праздника будут привлечены молодые авторы.
Конкурсы художественных концепций планируется объявить в начале года, победителей выберут в этом году. Также будет объявлен конкурс на должность исполнительного директора праздника, а работа с потенциальными спонсорами продолжается.
Художественные коллективы начнут постепенно изучать репертуар праздника в следующем году, тогда же состоятся первые смотры. Продолжатся межпраздничные мероприятия, а также конкурсы на создание художественных концепций и работа художественных групп праздника.
Ожидается, что в следующем году начнет свою работу базовый состав офиса праздника, который постепенно расширится к 2028 году. Будут также утверждены место и время проведения праздника.
Согласно базовому бюджету LNKC на подготовку праздника с 2025 по 2028 год ежегодно выделяется 415 243 евро. Из них 186 000 евро предусмотрено для главных руководителей и дирижеров, а 229 243 евро - на межпраздничные мероприятия.
Руководитель LNKC отметила, что финансирования "на весь масштаб недостаточно", но при разработке бюджета "сделано все возможное".
На подготовку и проведение праздника в этом году финансирование не предусмотрено. По расчетам LNKC, в следующем году потребуется 740 776 евро, а в 2027 году - 2 459 224 евро. В 2028 году может понадобиться 9,7 млн евро, из которых 5 млн евро будет выделено самоуправлениям в виде целевых грантов на прием участников.
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