Любительские коллективы, возможно, будут платить за участие в мероприятиях перед Праздником песни

До следующих Праздников песни и танца остается три года. Руководитель LNKC проинформировала, что начата работа над темой праздника и его основной идеей, которая станет основой для художественных концепций. Для определения основной темы праздника будут привлечены молодые авторы.

Конкурсы художественных концепций планируется объявить в начале года, победителей выберут в этом году. Также будет объявлен конкурс на должность исполнительного директора праздника, а работа с потенциальными спонсорами продолжается.

Художественные коллективы начнут постепенно изучать репертуар праздника в следующем году, тогда же состоятся первые смотры. Продолжатся межпраздничные мероприятия, а также конкурсы на создание художественных концепций и работа художественных групп праздника.

Ожидается, что в следующем году начнет свою работу базовый состав офиса праздника, который постепенно расширится к 2028 году. Будут также утверждены место и время проведения праздника.

Согласно базовому бюджету LNKC на подготовку праздника с 2025 по 2028 год ежегодно выделяется 415 243 евро. Из них 186 000 евро предусмотрено для главных руководителей и дирижеров, а 229 243 евро - на межпраздничные мероприятия.

Руководитель LNKC отметила, что финансирования "на весь масштаб недостаточно", но при разработке бюджета "сделано все возможное".

На подготовку и проведение праздника в этом году финансирование не предусмотрено. По расчетам LNKC, в следующем году потребуется 740 776 евро, а в 2027 году - 2 459 224 евро. В 2028 году может понадобиться 9,7 млн евро, из которых 5 млн евро будет выделено самоуправлениям в виде целевых грантов на прием участников.

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