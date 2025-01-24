RISEBA предлагает докторскую программу для творческих людей

Девиз университета RISEBA «где бизнес встречается с искусством» не является только формальным выражением. Университет целенаправленно инвестирует средства в совершенствование технической базы и интегрирует в свою работу новые технологии. Это делается для того, чтобы творческие люди могли творить и создавать. В начале этого учебного года в университете был открыт новый компьютерный класс. Университет инвестировал в оборудование компьютерного класса 120 000 евро, теперь студенты в учебном процессе могут использовать новейшие технологии.

В рамках докторской программы готовятся специалисты, обладающие необходимыми навыками для создания произведений искусства, укорененных в современной культуре, и инновационных медиапродуктов. Программа включает в себя как традиционные, так и новаторские технологии: расширенная (XR) и виртуальная реальность (VR), смешанная реальность (MR), 360° 3D-кино, культурный анализ, искусственный интеллект (AI) и другие важные аспекты современной культуры. По окончании докторской программы «Медиаискусство и креативные технологии» и защиты диссертации присваивается степень доктора наук: Доктор (PhD) в области гуманитарных и искусствоведческих наук. При создании докторской программы особое внимание уделяется основанной на творческом подходе исследовательской работе, использованию трансформационного потенциала цифровых технологий.

«Мы предоставляем программу «low residency», это гибридная модель, докторанты работают над своей диссертацией как очно, так и онлайн. Это интенсивная работа на коллоквиумах, онлайн и очных занятиях. Мы успешно сотрудничаем с нашими зарубежными профессорами и преподавателями», – подчеркивает Айгарс Цеплитис. Университет RISEBA сотрудничает с такими известными на международном уровне специалистами, как Эллен Лоис Перлман (Ellen Lois Pearlman) и Кристофер Хейлз (Christopher Hales).

Концепция докторской программы RISEBA «Медиаискусство и креативные технологии» основана на важном для Европы и Латвии принципе – образование в области медиаискусства и креативных технологий, а также связанные с ними творческие индустрии являются перспективной отраслью экономики.

Подать заявку и узнать больше о докторской программе RISEBA можно здесь: https://riseba.lv/programma/mediju-maksla-un-radosas-tehnologijas/#par-programmu