Пн, 27.01.2025
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT
Редактор дня:
Sergejs Tihomirovs
Cообщи

Объявлен конкурс на должность члена правления Детской больницы. Зарплата - 5830 евро

CopyMessenger Telegram Whatsapp
Детская клиническая университетская больница (BKUS)
Детская клиническая университетская больница (BKUS) Фото: Ieva Leiniša/LETA

Совет Детской клинической университетской больницы (BKUS) объявил конкурс на должность члена правления больницы с компетенцией в вопросах финансов.

На данной должности предлагается ежемесячная зарплата в размере 5830 евро до вычета налогов.

От кандидата требуется безупречная репутация. Также необходимо знание латышского языка на уровне не ниже C1, а также владение английским языком на таком же уровне.

Кроме того, у кандидата должно быть высшее образование в области управления, финансов, экономики, бизнес-администрирования или в другой смежной сфере.

Кандидатам предъявляются и дополнительные требования:

  • как минимум пятилетний опыт работы на руководящей должности в средней или крупной коммерческой организации за последние десять лет;
  • опыт управления или надзора за крупными проектами, включая использование финансовых инструментов Европейского Союза;
  • не менее трех лет опыта управления командами и финансами.

Кроме того, от кандидатов ожидаются знания о структуре здравоохранения Латвии и ее функциях, а также опыт использования информационных технологий в управлении бизнес-процессами.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Комментарии
CopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Читать также
Актуально
Наверх