Объявлен конкурс на должность члена правления Детской больницы. Зарплата - 5830 евро

На данной должности предлагается ежемесячная зарплата в размере 5830 евро до вычета налогов.

От кандидата требуется безупречная репутация. Также необходимо знание латышского языка на уровне не ниже C1, а также владение английским языком на таком же уровне.

Кроме того, у кандидата должно быть высшее образование в области управления, финансов, экономики, бизнес-администрирования или в другой смежной сфере.

Кандидатам предъявляются и дополнительные требования:

как минимум пятилетний опыт работы на руководящей должности в средней или крупной коммерческой организации за последние десять лет;

опыт управления или надзора за крупными проектами, включая использование финансовых инструментов Европейского Союза;

не менее трех лет опыта управления командами и финансами.

Кроме того, от кандидатов ожидаются знания о структуре здравоохранения Латвии и ее функциях, а также опыт использования информационных технологий в управлении бизнес-процессами.

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