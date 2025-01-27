Совет Детской клинической университетской больницы (BKUS) объявил конкурс на должность члена правления больницы с компетенцией в вопросах финансов.
Объявлен конкурс на должность члена правления Детской больницы. Зарплата - 5830 евро
На данной должности предлагается ежемесячная зарплата в размере 5830 евро до вычета налогов.
От кандидата требуется безупречная репутация. Также необходимо знание латышского языка на уровне не ниже C1, а также владение английским языком на таком же уровне.
Кроме того, у кандидата должно быть высшее образование в области управления, финансов, экономики, бизнес-администрирования или в другой смежной сфере.
Кандидатам предъявляются и дополнительные требования:
- как минимум пятилетний опыт работы на руководящей должности в средней или крупной коммерческой организации за последние десять лет;
- опыт управления или надзора за крупными проектами, включая использование финансовых инструментов Европейского Союза;
- не менее трех лет опыта управления командами и финансами.
Кроме того, от кандидатов ожидаются знания о структуре здравоохранения Латвии и ее функциях, а также опыт использования информационных технологий в управлении бизнес-процессами.
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