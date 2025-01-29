Раунас Стабурагс приглашает на вечернюю прогулку при свечах

В субботу, 1 февраля, с 17:30 до 21:00 сотни огней свечей осветят улицы Рауны по маршруту протяженностью около двух километров. Посетители смогут увидеть аудиовизуальную интерактивную инсталляцию, которая была одним из объектов фестиваля Staro Rīga 2024. В конце маршрута находится природная жемчужина региона - скала из пресноводных известковых пород Раунас Стабурагс, где гостей ждет интересная программа.

Мероприятие проходит уже седьмой год, вход бесплатный.

Маршрут начнется в центре Рауны (автомобили можно оставить на парковке). Первой остановкой станет евангелическо-лютеранская церковь Рауны, которая будет украшена свечами. Затем тропа пройдет по освещенной улице Цесу, свернув на улицу Миера и продолжившись до улицы Миера, 8, где гостей ждет световая дорожка в обрамлении свечей. Там же можно посмотреть аудиовизуальную интерактивную инсталляцию "Электропульс", которая была одним из объектов фестиваля Staro Rīga 2024.

Затем тропа ведет к живописной скале Раунас Стабурагс, где гостей ждет музыкальное выступление Илзе Рийниеце.

У самого подножия Стабурагса посетителей ждет песочная анимация. В такой необычной форме будет представлено древнее повествование об истории этой скалы.



В празднике примут участие и жители города, которые зажгут свечи у своих домов и вдоль дорог.



Автомобили можно оставить на парковках в центре Рауны, на улицах Сколас и Дикя. Парковки на улице Цесу, улице Миера и возле Стабурагса будут закрыты. Улица Миера вечером 1 февраля будет открыта только для пешеходов.

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