Объем ж/д грузов сократился на 27%; снова нужны государственные дотации

"Конечно, мы сделали все, чтобы LDz и его дочерние структуры не участвовали в организации таких бизнесов. Конечно, эта инфраструктура поддерживается, а кроме всего прочего и "частники" перевозят отдельные сегменты грузов. Будь то зерно или какие-то другие материалы. Есть много потоков, поступающих из Центральной Азии. Это важное направление в нашей отрасли перевозок, но мое послание неизменно: необходимо сделать все, чтобы мы снизили зависимости от этих двух стран-агрессоров", - заявил министр сообщения Каспар Бришкенс ("Прогрессивные").

Не то чтобы LDz полностью отгородился от обслуживания российских грузов. Один пример. В прошлом году LDz продолжила перевозить до терминала в Вентспилсе произведенный дочерним предприятием российской компании "Лукойл" в Саратове акрилнитрил химических веществ. Отдельные действия "Лукойла" подпадают под санкции разных стран, но на данный случай ограничения не распространяются, считают в железной дороге. В противном случае таможня не пропустила бы грузы.

"Конкретный продукт в экспорте из РФ не находится под санкциями. Соответственно, не попадают под санкции и вовлеченные стороны - и экспортер, а значит, "Лукойл", конкретно за эту активность, и, разумеется, другие участники. И логично, что это причина, по которой эти грузы перевозятся", - рассказал Плявниекс.