На этой неделе в парке Победы откроют лыжную трассу

По ее словам, если погода будет подходящей, открытие может состояться и раньше.

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Напомним, успешно завершены работы по настройке и тестированию систем рижского колеса обозрения, расположенного на левом берегу Даугавы, в которых принимали участие как местные инженеры и аккредитованная инспекционная организация, так и зарубежные специалисты, имеющие многолетний опыт тестирования аналогичного оборудования. Это заключительный этап установки колеса обозрения, чтобы получить отчет о технической проверке соответствия оборудования всем требованиям безопасности.

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На заключительном этапе испытаний рижского колеса обозрения проверялась его грузоподъемность при обычных ежедневных нагрузках, а также при достижении критических пределов нагрузки. Во время испытаний использовалась почти тысяча бутылок с водой от латвийского производителя Venden общим весом более 18 тонн, которыми заменили пассажиров.

Галерея: Тестирование колеса обозрения в Пардаугаве

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