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Эстонская разведка оценила уровень военной угрозы со стороны России

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Фото: EPA/Scanpix

Россия в настоящее время не представляет военной угрозы для Эстонии, однако, если война в Украине завершится на выгодных для России условиях, угроза для Эстонии может быстро возобновиться, предупредила Служба внешней разведки Эстонии в опубликованном в среду, 12 февраля, докладе.

Россия рассматривает Эстонию как враждебное государство, против которого можно применять меры сдерживания, отмечает разведывательная служба. Одним из главных инструментов давления является "миграционное оружие", а также запугивание, саботаж и, в более широком смысле, раскол общества и создание напряженности.

"В 2025 году вероятность нападения остается низкой, однако политика России в отношении Эстонии по-прежнему враждебна, а конфронтация с западными странами продолжается. Несмотря на огромные потери, вооруженные силы России продолжают расти, извлекаются уроки из войны, и, среди прочего, активно развиваются технологии беспилотников", - пишет в предисловии к ежегоднику директор Службы внешней разведки Эстонии Каупо Розин.

В ежегоднике отмечается, что Россия продолжает мобилизацию ресурсов и восстановление массовой армии для продолжения войны в Украине и подготовки к возможному конфликту с НАТО. Темпы формирования массовой армии зависят от продолжительности и исхода войны.

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Как подчеркивает Служба внешней разведки Эстонии, в 2025 году Россия, вероятно, продолжит формировать новые дивизии, а также боевые и вспомогательные подразделения в Ленинградском и Московском военных округах.

Ленинградская область находится непосредственно у границы с Эстонией.

"Если война в Украине завершится на выгодных для России условиях или боевые действия будут заморожены, можно с высокой вероятностью ожидать, что у границы с Эстонией будет размещено больше российских военных подразделений, чем до 24 февраля 2022 года", - говорится в докладе.

Разведслужба напомнила, что после частичной мобилизации осенью 2022 года численность российской армии вернулась к довоенному уровню и составила 600 000 - 700 000 военнослужащих.

Затем Россия продолжила одновременно восстанавливать утраченные в боях подразделения и формировать новые, привлекая контрактников. К 2026 году Кремль планирует увеличить численность вооруженных сил до 1,5 миллиона военнослужащих.

Разведка в качестве примера способности России одновременно компенсировать боевые потери и мобилизовать дополнительные силы привела создание 44-го армейского корпуса Ленинградского военного округа.

"Основные подразделения корпуса были сформированы за семь-восемь месяцев - осенью 2023 года и весной 2024 года - главным образом из новых контрактников. Маневренные подразделения корпуса - 72-я мотострелковая дивизия и 128-я мотострелковая бригада - впервые приняли участие в боевых операциях в мае 2024 года в Харьковской области, где атаковали украинские силы. Подготовка была короткой и сосредоточена на индивидуальных военнослужащих и небольших подразделениях", - указала разведслужба.

Авторы доклада выразили мнение, что успешное создание 44-го армейского корпуса подтверждает, что Кремль не только планирует, но и реально способен формировать новые военные соединения.

В службе считают, что в ближайшие два года отсутствие политической воли не станет препятствием для дальнейшей мобилизации российских ресурсов. Однако остается вопрос, насколько устойчивым будет процесс создания и поддержания новых военных подразделений в перспективе трех-пяти лет.

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"Это во многом зависит от продолжительности и исхода войны в Украине, экономической ситуации в России и решимости Запада продолжать санкционную политику", – отметили в ведомстве.

"Кремль выбрал путь долгосрочной конфронтации и решил мобилизовать дополнительные ресурсы для восстановления вооруженных сил и проведения военной реформы. Если России удастся продолжить запланированное создание новых формирований, Эстония и НАТО в ближайшие годы столкнутся с долгосрочной военной угрозой со стороны России", – заключила Эстонская внешняя разведка.

Также отмечается, что Россия воспринимает Балтийский регион как нарастающую угрозу.

В своем ежегоднике разведслужба заявила, что отношения между Эстонией и Россией остаются на низком уровне и в ближайшие годы не предвидится их улучшение. В то же время Россия начала воспринимать Балтийский регион как усиливающийся фактор угрозы.

"Россия считает Эстонию враждебным государством также потому, что мы непоколебимо поддерживаем демократическую Украину и ее интеграцию с Западом. А против такого государства могут быть применены сдерживающие меры", - предупредили спецслужбы Эстонии.

Хотя в стратегии России в отношении стран Балтии не наблюдается принципиально новых подходов, эстонская разведка пришла к выводу, что обеспокоенность Москвы происходящим в регионе возросла. Это связано с тем, что позиции России в Балтийском море ослабли после вступления Швеции и Финляндии в НАТО.

Россия рассматривает в качестве потенциальных угроз блокировку путей сообщения с Калининградом и ограничение судоходства в Финском заливе.

В обоих этих сценариях России пришлось бы как принимать превентивные меры, так и разрабатывать возможные ответные шаги.

С экономической точки зрения у России есть значительный интерес в сохранении свободного судоходства в Балтийском море, поскольку в 2024 году 32% экспорта российской нефти проходило через балтийские порты. Через эти порты также экспортировалось 58% нефтепродуктов России, отметила Эстонская внешняя разведка.

Русская православная церковь и ее местные структуры по-прежнему остаются главным инструментом влияния России в странах Балтии, заключили эстонские эксперты.

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Несмотря на изменения в геополитической ситуации, методы политического давления России на Балтийские страны не изменились. Основной подход - влияние на русскоязычное население в своих интересах и попытки создать раскол в обществе.

В арсенале остается и "оружие миграции", когда Россия может использовать нелегальных мигрантов для оказания давления на страны Балтии.

Россия также может прибегнуть к запугиванию и диверсиям, предупредила эстонская разведка, одновременно признавая, что у России практически не осталось экономических рычагов давления на Эстонию.

Отдельно разведслужба подчеркнула, что Русская православная церковь и ее местные структуры, подчиненные российским властям и спецслужбам, по-прежнему остаются главным инструментом влияния России в Балтийских странах.

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"Россия уже сейчас занимается этим и в обозримом будущем продолжит распространять фальсифицированные версии истории и организовывать международные кампании, направленные на дискредитацию стран Балтии, обвиняя их в преследовании православных. Под предлогом защиты православия и традиционных ценностей Кремль стремится консолидировать влиятельных лиц, распространяющих российскую пропаганду", - говорится в ежегоднике.

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