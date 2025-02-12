Россия в настоящее время не представляет военной угрозы для Эстонии, однако, если война в Украине завершится на выгодных для России условиях, угроза для Эстонии может быстро возобновиться, предупредила Служба внешней разведки Эстонии в опубликованном в среду, 12 февраля, докладе.
Эстонская разведка оценила уровень военной угрозы со стороны России
Россия рассматривает Эстонию как враждебное государство, против которого можно применять меры сдерживания, отмечает разведывательная служба. Одним из главных инструментов давления является "миграционное оружие", а также запугивание, саботаж и, в более широком смысле, раскол общества и создание напряженности.
"В 2025 году вероятность нападения остается низкой, однако политика России в отношении Эстонии по-прежнему враждебна, а конфронтация с западными странами продолжается. Несмотря на огромные потери, вооруженные силы России продолжают расти, извлекаются уроки из войны, и, среди прочего, активно развиваются технологии беспилотников", - пишет в предисловии к ежегоднику директор Службы внешней разведки Эстонии Каупо Розин.
В ежегоднике отмечается, что Россия продолжает мобилизацию ресурсов и восстановление массовой армии для продолжения войны в Украине и подготовки к возможному конфликту с НАТО. Темпы формирования массовой армии зависят от продолжительности и исхода войны.
Как подчеркивает Служба внешней разведки Эстонии, в 2025 году Россия, вероятно, продолжит формировать новые дивизии, а также боевые и вспомогательные подразделения в Ленинградском и Московском военных округах.
Ленинградская область находится непосредственно у границы с Эстонией.
"Если война в Украине завершится на выгодных для России условиях или боевые действия будут заморожены, можно с высокой вероятностью ожидать, что у границы с Эстонией будет размещено больше российских военных подразделений, чем до 24 февраля 2022 года", - говорится в докладе.
Разведслужба напомнила, что после частичной мобилизации осенью 2022 года численность российской армии вернулась к довоенному уровню и составила 600 000 - 700 000 военнослужащих.
Затем Россия продолжила одновременно восстанавливать утраченные в боях подразделения и формировать новые, привлекая контрактников. К 2026 году Кремль планирует увеличить численность вооруженных сил до 1,5 миллиона военнослужащих.
Разведка в качестве примера способности России одновременно компенсировать боевые потери и мобилизовать дополнительные силы привела создание 44-го армейского корпуса Ленинградского военного округа.
"Основные подразделения корпуса были сформированы за семь-восемь месяцев - осенью 2023 года и весной 2024 года - главным образом из новых контрактников. Маневренные подразделения корпуса - 72-я мотострелковая дивизия и 128-я мотострелковая бригада - впервые приняли участие в боевых операциях в мае 2024 года в Харьковской области, где атаковали украинские силы. Подготовка была короткой и сосредоточена на индивидуальных военнослужащих и небольших подразделениях", - указала разведслужба.
Авторы доклада выразили мнение, что успешное создание 44-го армейского корпуса подтверждает, что Кремль не только планирует, но и реально способен формировать новые военные соединения.
В службе считают, что в ближайшие два года отсутствие политической воли не станет препятствием для дальнейшей мобилизации российских ресурсов. Однако остается вопрос, насколько устойчивым будет процесс создания и поддержания новых военных подразделений в перспективе трех-пяти лет.
"Это во многом зависит от продолжительности и исхода войны в Украине, экономической ситуации в России и решимости Запада продолжать санкционную политику", – отметили в ведомстве.
"Кремль выбрал путь долгосрочной конфронтации и решил мобилизовать дополнительные ресурсы для восстановления вооруженных сил и проведения военной реформы. Если России удастся продолжить запланированное создание новых формирований, Эстония и НАТО в ближайшие годы столкнутся с долгосрочной военной угрозой со стороны России", – заключила Эстонская внешняя разведка.
Также отмечается, что Россия воспринимает Балтийский регион как нарастающую угрозу.
В своем ежегоднике разведслужба заявила, что отношения между Эстонией и Россией остаются на низком уровне и в ближайшие годы не предвидится их улучшение. В то же время Россия начала воспринимать Балтийский регион как усиливающийся фактор угрозы.
"Россия считает Эстонию враждебным государством также потому, что мы непоколебимо поддерживаем демократическую Украину и ее интеграцию с Западом. А против такого государства могут быть применены сдерживающие меры", - предупредили спецслужбы Эстонии.
Хотя в стратегии России в отношении стран Балтии не наблюдается принципиально новых подходов, эстонская разведка пришла к выводу, что обеспокоенность Москвы происходящим в регионе возросла. Это связано с тем, что позиции России в Балтийском море ослабли после вступления Швеции и Финляндии в НАТО.
Россия рассматривает в качестве потенциальных угроз блокировку путей сообщения с Калининградом и ограничение судоходства в Финском заливе.
В обоих этих сценариях России пришлось бы как принимать превентивные меры, так и разрабатывать возможные ответные шаги.
С экономической точки зрения у России есть значительный интерес в сохранении свободного судоходства в Балтийском море, поскольку в 2024 году 32% экспорта российской нефти проходило через балтийские порты. Через эти порты также экспортировалось 58% нефтепродуктов России, отметила Эстонская внешняя разведка.
Русская православная церковь и ее местные структуры по-прежнему остаются главным инструментом влияния России в странах Балтии, заключили эстонские эксперты.
Несмотря на изменения в геополитической ситуации, методы политического давления России на Балтийские страны не изменились. Основной подход - влияние на русскоязычное население в своих интересах и попытки создать раскол в обществе.
В арсенале остается и "оружие миграции", когда Россия может использовать нелегальных мигрантов для оказания давления на страны Балтии.
Россия также может прибегнуть к запугиванию и диверсиям, предупредила эстонская разведка, одновременно признавая, что у России практически не осталось экономических рычагов давления на Эстонию.
Отдельно разведслужба подчеркнула, что Русская православная церковь и ее местные структуры, подчиненные российским властям и спецслужбам, по-прежнему остаются главным инструментом влияния России в Балтийских странах.
"Россия уже сейчас занимается этим и в обозримом будущем продолжит распространять фальсифицированные версии истории и организовывать международные кампании, направленные на дискредитацию стран Балтии, обвиняя их в преследовании православных. Под предлогом защиты православия и традиционных ценностей Кремль стремится консолидировать влиятельных лиц, распространяющих российскую пропаганду", - говорится в ежегоднике.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!