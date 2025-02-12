Эстонская разведка оценила уровень военной угрозы со стороны России

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"Это во многом зависит от продолжительности и исхода войны в Украине, экономической ситуации в России и решимости Запада продолжать санкционную политику", – отметили в ведомстве.

"Кремль выбрал путь долгосрочной конфронтации и решил мобилизовать дополнительные ресурсы для восстановления вооруженных сил и проведения военной реформы. Если России удастся продолжить запланированное создание новых формирований, Эстония и НАТО в ближайшие годы столкнутся с долгосрочной военной угрозой со стороны России", – заключила Эстонская внешняя разведка.

Также отмечается, что Россия воспринимает Балтийский регион как нарастающую угрозу.

В своем ежегоднике разведслужба заявила, что отношения между Эстонией и Россией остаются на низком уровне и в ближайшие годы не предвидится их улучшение. В то же время Россия начала воспринимать Балтийский регион как усиливающийся фактор угрозы.

"Россия считает Эстонию враждебным государством также потому, что мы непоколебимо поддерживаем демократическую Украину и ее интеграцию с Западом. А против такого государства могут быть применены сдерживающие меры", - предупредили спецслужбы Эстонии.

Хотя в стратегии России в отношении стран Балтии не наблюдается принципиально новых подходов, эстонская разведка пришла к выводу, что обеспокоенность Москвы происходящим в регионе возросла. Это связано с тем, что позиции России в Балтийском море ослабли после вступления Швеции и Финляндии в НАТО.