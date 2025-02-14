Весна все ближе, а значит, солнечных дней будет становиться все больше. Пора обновлять косметичку! Если вы еще не пользуетесь средствами с SPF, стоит уже сейчас дополнить ежедневный уход. Почему без него не обойтись и как подобрать подходящий продукт именно для вас – об этом сейчас поговорим во всех подробностях.
7 причин использовать косметику с SPF каждый день
Зачем нужен SPF
Яркие солнечные лучи хоть и долгожданны после зимних месяцев, к их регулярному появлению за окном стоит подготовиться заранее. Дело в том, что солнце не очень-то и хорошо воздействует на кожу в самых глубинных ее слоях. Ультрафиолет влияет на синтез ДНК и активность нервной системы, надпочечники, обмен витаминов и онкогенез.
Но то, что происходит внутри, мы не видим. Тем не менее результат, как говорится – на лице:
- Кожа сохнет, шелушится, есть неприятное чувство стянутости.
- Раньше положенного закладываются морщинки.
- Могут появиться ожоги. (Кстати, оставьте привычку мазать солнечные ожоги сметаной. Лучше намочить ткань прохладной водой и приложить. Или используйте для скорейшего заживления гель алоэ.)
- Дает о себе знать пигментация. Пятна не маскируются даже тоналкой, и все из-за активной выработки меланина.
Такие себе перспективы. Но это не значит, что теперь придется гулять только в темное время суток! Лишать себя солнца нельзя, ведь это наш источник сил и витамина D. И здесь на помощь приходит косметика с SPF. Однако пользоваться ею нужно не только в солнечные дни. Кожу нужно защищать постоянно. И тому есть как минимум 7 причин.
Через стекло солнце обжигает не меньше, чем на пляже
Вполне обычная ситуация – вы едете в машине или работаете в кабинете с панорамными окнами. Так вы получаете УФ-облучение сквозь стекло. Лучи попадают на кожу и делают свое дело: разрушают структуры коллагена и эластина. Кожа быстрее сохнет, покрывается морщинками и стареет.
Солнце особенно беспощадно к тем, кто только что вышел от косметолога
Дело в том, что после пилингов, чисток, лазера, уходов кожа очень чувствительна к солнцу. Моментально видим новые пигментные пятна и воспаления. Поэтому косметологи всегда предупреждают: выход из кабинета только с SPF-защитой!
Кожа не так отважно сражается с «вражескими агентами»
Ученые обнаружили, что из-за УФ-излучения меняется активность клеток, которые отвечают за иммунную реакцию. Кожа хуже противостоит вирусам и бактериям.
Появляются новые «звездочки»
От ультрафиолета страдает не только внешность. Разрушаются стенки капилляров. И женщины с чувствительной кожей, склонной к куперозу, замечают появление новых и новых «звездочек».
Пигментация в «особое» время сильнее
Когда в организме происходят «необычные» перемены, как беременность или менопауза, кожа еще чувствительнее реагирует на солнце.
И даже в пасмурную погоду тоже...
Облака блокируют свет, но не УФ-излучение. 80% ультрафиолета все равно прорываются. Фильтр необходим даже в пасмурную погоду.
Солнце – как триггер
Если есть склонность к кожным заболеваниям, как псориаз, экзема, витилиго – то SPF должен стать привычкой, как зарядка по утрам. Защита поможет убрать провоцирующий триггер и продлить ремиссию.
Как определить, какой SPF подходит
В средствах с SPF легко запутаться. Так, в каталоге Notino десятки разных продуктов, которые отличаются не только по брендам, но и по форме выпуска (кремы, гели, флюиды), степени защиты, цене. Чтобы все же купить подходящий продукт, учитывайте несколько критериев.
Степень защиты
Это те самые цифры от 15 до 50+, которые обязательно указаны на упаковке косметического средства. Они показывают, насколько сильный барьер создает продукт. Так, если предстоит весь день провести на солнце, стоит нанести SPF 50+. Если же планируете лавировать между офисом и кафе или гулять по торговым центрам, можно использовать SPF 30. Ну, а когда вы знаете, что большую часть времени проведете в тени, достаточно будет нанести SPF 15.
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Возьмите себе за правило и неукоснительно придерживайтесь его: если у вас светлая кожа, вам нужен SPF «мощнее». А вот обладательницам смуглого лица подойдет средство «полегче».
Собственный комфорт
Здесь все просто – средством с SPF должно быть приятно пользоваться. Просто решите, что вам больше нравится – крем, гель, флюдид. Они действуют одинаково, поэтому отталкивайтесь от своих предпочтений. А если хотите получить максимум пользы, обратите внимание на продукты, в рецептуре которых есть гиалуроновая кислота, антиоксиданты, церамиды и витамин Е.
Подарите своей коже правильный уход – будьте уверены, ее сияющий внешний вид вас не разочарует!