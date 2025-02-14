7 причин использовать косметику с SPF каждый день

Через стекло солнце обжигает не меньше, чем на пляже

Вполне обычная ситуация – вы едете в машине или работаете в кабинете с панорамными окнами. Так вы получаете УФ-облучение сквозь стекло. Лучи попадают на кожу и делают свое дело: разрушают структуры коллагена и эластина. Кожа быстрее сохнет, покрывается морщинками и стареет.

Солнце особенно беспощадно к тем, кто только что вышел от косметолога

Дело в том, что после пилингов, чисток, лазера, уходов кожа очень чувствительна к солнцу. Моментально видим новые пигментные пятна и воспаления. Поэтому косметологи всегда предупреждают: выход из кабинета только с SPF-защитой!

Кожа не так отважно сражается с «вражескими агентами»

Ученые обнаружили, что из-за УФ-излучения меняется активность клеток, которые отвечают за иммунную реакцию. Кожа хуже противостоит вирусам и бактериям.

Появляются новые «звездочки»

От ультрафиолета страдает не только внешность. Разрушаются стенки капилляров. И женщины с чувствительной кожей, склонной к куперозу, замечают появление новых и новых «звездочек».

Пигментация в «особое» время сильнее

Когда в организме происходят «необычные» перемены, как беременность или менопауза, кожа еще чувствительнее реагирует на солнце.

И даже в пасмурную погоду тоже...

Облака блокируют свет, но не УФ-излучение. 80% ультрафиолета все равно прорываются. Фильтр необходим даже в пасмурную погоду.

Солнце – как триггер