Видео Средний латвиец станет на 400 евро беднее: специалист о "тарифных войнах"

Как уже сообщалось, президент США Дональд Трамп выполнил одно из своих предвыборных обещаний и ввел 25-процентный таможенный тариф на импорт стали и алюминия.

Канада, которая является крупнейшим поставщиком этих материалов в Америку, уже заявила, что ее ответ будет жестким и ясным. Евросоюз также обещает, что введение тарифов не останется без ответа.

Комментируя американские тарифы на алюминий и сталь, Клаусс в подкасте отметил:

"С одной стороны, Европе необходимо ответить, потому что так это работает - тариф против тарифа, зуб за зуб".

"Но важно взглянуть на рациональность этого процесса - и ЕС следует это учитывать в своем подходе. Логика здесь предельно проста. Военная промышленность США потребляет максимум 5-10% того алюминия и стали, которые производят местные компании. В то же время американская металлургическая отрасль неконкурентоспособна по ценам по сравнению с Китаем или Бразилией. И здесь есть два варианта - либо делать вид, что в мире все будет хорошо и покупать там, где дешевле, либо осознать риски. Но тогда приходит Covid-19 или война, и мы вдруг понимаем, насколько мы уязвимы [..]. Американцы этим решением наносят ущерб своей коммерческой экономике, но одновременно обеспечивают защиту своей военной индустрии, чтобы в "час Х" у них было собственное производство. Этому должна учиться и Европа", - высказал мнение Клаусс.

В то же время эксперт отметил, что "в целом "тарифные войны" крайне невыгодны для глобальной экономики".

"Существует расчет, что в среднем одной американской семье эти тарифы - если они будут такими, как изначально заявлял Трамп - обойдутся в дополнительные 800 долларов налогов в год. Не помню точную цифру для Европы, но отдельные расчеты были сделаны даже для Латвии.

Каждый среднестатистический латвиец станет на 400 евро беднее. Часть этой суммы - реальные деньги, часть - виртуальные потери в ВВП. Это будет очень болезненно", - считает Клаусс.

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