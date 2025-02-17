За год выросло количество ночевок туристов в латвийских гостиницах

Больше всего иностранных гостей было принято из Литвы - 280 700, Эстонии - 180 500, Германии - 165 700, Финляндии - 112 300, Соединенного Королевства - 94 700, Польши - 74 100, США - 59 600, Испании - 55 500, Швеции - 54 800, Норвегии - 45 100.

В статистическом управлении отмечают, что в 2024 году иностранные туристы чаще всего останавливались в Риге - 71,5%, Юрмале - 8,4%, Марупском крае - 3,3%, Лиепае - 3,0%, Сигулдском крае - 1,7%, а также Вентспилсе - 1,4%.

При этом местные жители в прошлом году чаще всего оставались на ночлег в Риге - 26,2% гостей, в Юрмале - 10,1%, в Лиепае - 6,6%, в Цесисском крае - 5%, в Даугавпилсе - 3,5%, в Талсинском крае - 3,4%, в Сигулдском крае - 3,4%.

В декабре прошлого года количество ночей, проведенных в латвийских гостиницах и других местах для размещения туристов, по сравнению с декабрем 2023 года выросло на 13,9% и составило 330 400, в том числе количество ночей, проведенных в этих объектах иностранцами, выросло на 19%, составив 207 700 ночей, а количество ночлегов местных жителей увеличилось на 6,2% и составило 122 700.

В латвийских местах для размещения туристов в декабре было обслужено 188 200 гостей, что на 12,6% больше, чем в декабре 2023 года, в том числе количество иностранных гостей выросло на 18,6% и составило 112 000, а количество местных жителей увеличилось на 4,9%, составив 76 200 человек.

Средняя загруженность гостиниц и подобных им объектов в Латвии в декабре прошлого года составила 39,8%, что больше на 2,5 процентных пункта по сравнению с декабрем 2023 года, в том числе в Риге загруженность составила 52,3%, что больше на 4,7 процентных пункта по сравнению с декабрем 2023 года.

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