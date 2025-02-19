PTAC отозвал лицензию у одного из латвийских туристических операторов

Лицензия туроператора аннулирована, а компания исключена из базы данных поставщиков туристических услуг, так как не погасила налоговую задолженность перед Государственной налоговой службой (VID) и не оплатила государственную пошлину за лицензию.

Кроме того, у компании недостаточное финансовое обеспечение туроператора на следующий период, а также не были поданы квартальные отчеты, отмечает Центр защиты прав потребителей (PTAC).

FlyUp Travel больше не имеет права предлагать или продавать туристические услуги и должна немедленно прекратить распространение туристических предложений, в том числе на интернет-сайтах и в социальных сетях.

В то же время FlyUp Travel обязана выполнить условия договоров о поездках, если они были заключены до решения PTAC о приостановке действия лицензии.

Потребителям, которые приобрели туры, организованные другим туроператором через FlyUp Travel, рекомендуется связаться с FlyUp Travel или туристическим агентом, через которого был куплен тур, уточняют представители центра.

Компания зарегистрирована в октябре 2023 года, ее уставный капитал составляет 500 евро, согласно данным портала Firmas.lv. Единственным владельцем компании является гражданин Украины Никита Ковика.FlyUp Travel пока не публиковала свои финансовые результаты.

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