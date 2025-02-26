Аналог тайны перевала Дятлова - Чивруайская трагедия

25 января 1973 года десять студентов Куйбышевского авиационного института под руководством Михаила Кузнецова и Валентина Землянова отправились в поход по горной и дикой Ловозерской тундре Кольского полуострова. В тот же день они пересекли перевал Эльморайок и разбили лагерь на опушке леса, где и заночевали.

26 января выдался морозный день - минус 24 градуса по Цельсию. Они поднялись вверх по реке Чивруай и вскоре устроили теплый перекус под защитой деревьев и палаток. Как свидетельствует найденная позднее фотопленка, в тот день шел снег. Короткий январский день близился к концу, начало вечереть, поэтому единственным логичным шагом было бы разбить лагерь на ночлег, однако по какой-то необъяснимой причине все десять студентов начали восхождение на плато.