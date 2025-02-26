Вы наверняка слышали о печально известном инциденте на перевале Дятлова, когда девять лыжников погибли при странных обстоятельствах на Урале. Однако есть большая вероятность, что вы не слышали об очень похожей трагедии, когда холодной черной ночью на Кольском полуострове погибли десять лыжников. Оба эти происшествия объединяет нелогичное и необъяснимое поведение лыжников незадолго до смерти.
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Аналог тайны перевала Дятлова - Чивруайская трагедия
25 января 1973 года десять студентов Куйбышевского авиационного института под руководством Михаила Кузнецова и Валентина Землянова отправились в поход по горной и дикой Ловозерской тундре Кольского полуострова. В тот же день они пересекли перевал Эльморайок и разбили лагерь на опушке леса, где и заночевали.