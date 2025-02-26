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Аналог тайны перевала Дятлова - Чивруайская трагедия

Перевод: rus.tvnet.lv
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Фото статьи
Фото: dyatlovpass.com

Вы наверняка слышали о печально известном инциденте на перевале Дятлова, когда девять лыжников погибли при странных обстоятельствах на Урале. Однако есть большая вероятность, что вы не слышали об очень похожей трагедии, когда холодной черной ночью на Кольском полуострове погибли десять лыжников. Оба эти происшествия объединяет нелогичное и необъяснимое поведение лыжников незадолго до смерти.

25 января 1973 года десять студентов Куйбышевского авиационного института под руководством Михаила Кузнецова и Валентина Землянова отправились в поход по горной и дикой Ловозерской тундре Кольского полуострова. В тот же день они пересекли перевал Эльморайок и разбили лагерь на опушке леса, где и заночевали.

26 января выдался морозный день - минус 24 градуса по Цельсию. Они поднялись вверх по реке Чивруай и вскоре устроили теплый перекус под защитой деревьев и палаток. Как свидетельствует найденная позднее фотопленка, в тот день шел снег. Короткий январский день близился к концу, начало вечереть, поэтому единственным логичным шагом было бы разбить лагерь на ночлег, однако по какой-то необъяснимой причине все десять студентов начали восхождение на плато.

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