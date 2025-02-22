Названа зарплата мэра Елгавы в этом году

Закон об оплате труда должностных лиц и работников государственных и муниципальных устанавливает минимальный, средний и максимальный уровни заработной платы, и к 2027 году местные органы власти должны достичь минимального уровня.

На основании закона, Елгавское самоуправление имеет право в этом году повысить заработную плату всем работникам не более чем на 2,6%. В самоуправлении имеется большое количество работников, заработная плата которых не достигает 90% от минимальной месячной заработной платы, установленной государством, поэтому ежемесячная заработная плата муниципальных должностных лиц и служащих будет увеличена на 2,6%.

На 2,6% будет увеличена и зарплата председателя думы, его заместителей и депутатов. Зарплата председателя думы составляет 4824 евро, его заместителя - 3712 евро, депутата, который не занимает оплачиваемую должность в думе, - 1485 евро. Зарплата председателя комитета составляет 1781 евро, а заместителя председателя комитета - 1633 евро.

Порядок выплаты зарплат в силе с 1 января.

Как уже сообщалось, во вторник депутаты Елгавской думы на заседании утвердили бюджет этого года. Общие доходы бюджета составят 134 миллиона евро.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!