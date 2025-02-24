Пациентские взносы за медицину: что надо знать, чтобы не переплатить?

Пациентские взносы - это доплаты за медицинские услуги, которые софинансирует государство. Если за год сумма таких платежей достигает 570 евро, то от пациента больше не требуются дополнительные платежи за услуги.

"Сумма доплат пациентов за полученные амбулаторные и стационарные услуги здравоохранения в календарном году, например, за 2025 год, не должна превышать 570 евро. Важно еще отметить, что общий размер доплаты пациента за пребывание в стационаре не может превышать 355 евро. Это означает, что если пациент находится в стационаре длительное время, ему не нужно платить больше 355 евро за лечение в этом конкретном учреждении", - уточнила представитель Национальной службы здравоохранения (NVD) Ита Сенька.

Когда сумма пациентских взносов за год достигает 570 евро, необходимо подать заявление в Национальную службу здравоохранения и предоставить подтверждающие платежные документы.

После обработки заявления NVD выдает справку, позволяющую до конца года получать государственные медицинские услуги без доплат. Этот документ можно получить в бумажном или электронном виде.