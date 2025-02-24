Когда общая сумма доплат за государственные медицинские услуги в год достигает 570 евро, пациенты могут больше не оплачивать взносы, сообщает портал LSM+ со ссылкой на программу "Домская площадь" на Латвийском радио 4.
Пациентские взносы за медицину: что надо знать, чтобы не переплатить?
Пациентские взносы - это доплаты за медицинские услуги, которые софинансирует государство. Если за год сумма таких платежей достигает 570 евро, то от пациента больше не требуются дополнительные платежи за услуги.
"Сумма доплат пациентов за полученные амбулаторные и стационарные услуги здравоохранения в календарном году, например, за 2025 год, не должна превышать 570 евро. Важно еще отметить, что общий размер доплаты пациента за пребывание в стационаре не может превышать 355 евро. Это означает, что если пациент находится в стационаре длительное время, ему не нужно платить больше 355 евро за лечение в этом конкретном учреждении", - уточнила представитель Национальной службы здравоохранения (NVD) Ита Сенька.
Когда сумма пациентских взносов за год достигает 570 евро, необходимо подать заявление в Национальную службу здравоохранения и предоставить подтверждающие платежные документы.
После обработки заявления NVD выдает справку, позволяющую до конца года получать государственные медицинские услуги без доплат. Этот документ можно получить в бумажном или электронном виде.
Для подтверждения доплат подходят только те чеки и квитанции, где указано, что деньги внесены за медицинские услуги, частично оплаченные государством. В расчет не берутся взносы за операции (их максимальная сумма за одно стационарное лечение - 31 евро) и платежи за полностью платные услуги.
Чек или квитанция должны содержать имя и фамилию пациента, его персональный код и название медицинского учреждения. Если оплата проводилась через интернет-банк, в платежном поручении должны быть указаны назначение платежа, номер счета и информация о проведенной оплате.
"Мы проверяем всю информацию через информационную систему управления, в которую медицинские учреждения вводят данные о предоставленных пациентам услугах, фиксируя их в талонах или стационарных картах. Мы сверяем чеки по дате, удостоверяясь, что в системе есть информация о предоставленной медицинской услуге, и сравниваем суммы. Часто к нам приходят пациенты со множеством чеков, включая платежи за оправы для очков, лабораторные анализы или чеки от платных медицинских учреждений - такие платежные документы мы не принимаем", - сообщила представитель NVD.
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