VNĪ в четвертый раз не удалось продать Дом Москвы

VNĪ выставила недвижимость на аукцион с начальной ценой 2,142 миллиона евро.

Имущество включает земельный участок площадью 966 квадратных метров и находящееся на нем здание.

Ранее сообщалось, что на первом аукционе в сентябре Дом Москвы предлагался за 3,57 миллиона евро. Затем цена была снижена на 20%, и на повторном аукционе объект выставили за 2,856 миллиона евро, однако покупателей не нашлось. На третьем аукционе в декабре 2023 года начальная цена составляла 2,499 миллиона евро.

Напомним, что 11 января 2024 года Сейм в окончательном чтении принял закон, который предусматривает передачу Дома Москвы в государственную собственность.

Цель законопроекта, разработанного комиссией Сейма по национальной безопасности - гарантировать безопасность государства, в том числе не допустить и своевременно предотвратить угрозу демократическому государственному строю.

Как указала комиссия, закон обеспечит прекращение политической активности, угрожающей национальной безопасности Латвии, происходящей под прикрытием культурных мероприятий и образования по интересам в Доме Москвы. Также Дом Москвы перестанет существовать как символ российской политики соотечественников, что предотвратит угрозу государственному строю и национальной безопасности Латвии.

Предполагается, что средства, полученные на аукционе, поступят в государственный бюджет и будут направлены на поддержку жителей Украины.

Здание было построено в 1976 году как Дом железнодорожников. Москва получила его в результате обмена собственности с Latvijas dzelzceļš. В начале 2002 года началась реконструкция бывшего Дома железнодорожников, и в 2004 году состоялось открытие Дома Москвы. Общая площадь пятиэтажного здания, включая один подземный этаж, составляет 4482,4 квадратных метра.

VNĪ была создана в 1996 году, ее единственным владельцем является Министерство финансов Латвии.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!