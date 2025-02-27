В Латвии средняя стоимость поездки на поездах в прошлом году увеличилась на 22% - с 1,61 евро до 1,97 евро, сообщила в четверг, 27 февраля, на заседании Совета общественного транспорта представитель Автотранспортной дирекции (АТД) Кристине Гривиня.
Дирекция: насколько за год выросла стоимость поездки на общественном транспорте
При этом средняя стоимость поездки на автобусе в прошлом году составила 1,87 евро, что на 0,2 евро или 12% больше, чем в 2023 году, отметила Гривиня.
Она пояснила, что рост цен связан с введением новых тарифов. В то же время она подчеркнула, что теперь в автобусных перевозках по всей Латвии действует единый тариф как на местные, так и на междугородние маршруты.
"Раньше тарифная политика была несогласованной и дифференцированной. Если в будущем примут решения о новых изменениях тарифов, то они будут рассчитываться относительно этой новой тарифной политики", - добавила она.
Гривиня сообщила, что рост тарифов привел к увеличению доходов от продажи билетов, однако в автобусных перевозках этот прирост оказался не столь значительным.
В 2024 году доходы от билетов на автобусные перевозки регионального значения составили 29,02 млн евро, что на 2,7% или 770 000 евро больше, чем в 2023 году. В то же время доходы от билетов на региональные поезда выросли на 5 млн евро или 24,1% — с 20,8 до 25,8 млн евро.
По ее словам, все убытки, связанные с автобусами, поездами, городскими перевозками и железнодорожной инфраструктурой за 2024 год покрыты, благодаря чему в большинстве сегментов образовались избыточные средства.
"Государственные дотации оказались достаточными, а оставшиеся средства можно использовать для компенсации убытков в этом году. Дополнительные доходы от новых тарифов позволили значительно покрыть дотации на железнодорожные перевозки", - отметила она.
В связи с этим она предложила рассмотреть возможность перераспределения этих средств для покрытия убытков автобусных перевозок.
Председатель Совета общественного транспорта Анния Новикова подчеркнула, что не все убытки были покрыты, поскольку сохраняются проблемы с компенсацией льготных проездов на коммерческих маршрутах. Она сообщила, что Министерство сообщений подготовило информационный доклад, который сейчас "застрял" в Министерстве финансов.
Согласно подготовленному Министерством сообщений докладу, предполагается компенсировать расходы коммерческим перевозчикам за пассажиров, имеющих право на льготный проезд, в пределах стоимости аналогичных маршрутов, дотируемых в региональной сети.
Планируется, что эти убытки будут покрываться до принятия поправок к Закону о предоставлении услуг общественного транспорта в Сейме.
Министерство сообщений отмечает, что в настоящее время закон не предусматривает компенсации перевозчикам за пассажиров, перевозимых на коммерческих рейсах.
Однако, согласно решению Европейского суда, компенсация за предоставление услуг общественного транспорта должна быть справедливой, учитывать реальное финансовое воздействие на перевозчиков, но при этом избегать чрезмерных выплат.
По мнению министерства, такой подход позволит законодательно обоснованно рассчитывать и выплачивать компенсации перевозчикам даже за период до вступления закона в силу, поскольку процесс внесения поправок может затянуться.
Ранее LETA сообщало, что в 2023 году в Латвии на дотируемых региональных маршрутах общественного транспорта было перевезено 40,98 млн пассажиров, что на 1,4 млн или 3,5% больше, чем в 2023 году.
В том числе на региональных автобусных маршрутах было перевезено 21,53 млн пассажиров, что на 4,3% меньше, чем в 2023 году. В то же время на региональных железнодорожных маршрутах перевезли 19,45 млн пассажиров, что на 13,9% больше.
Автотранспортная дирекция (АТД) отвечает за реализацию единой государственной политики в сфере международных перевозок, лицензирование коммерческих автомобильных перевозок, а также планирование общественного транспорта.
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