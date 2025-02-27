Дирекция: насколько за год выросла стоимость поездки на общественном транспорте

"Государственные дотации оказались достаточными, а оставшиеся средства можно использовать для компенсации убытков в этом году. Дополнительные доходы от новых тарифов позволили значительно покрыть дотации на железнодорожные перевозки", - отметила она.

В связи с этим она предложила рассмотреть возможность перераспределения этих средств для покрытия убытков автобусных перевозок.

Председатель Совета общественного транспорта Анния Новикова подчеркнула, что не все убытки были покрыты, поскольку сохраняются проблемы с компенсацией льготных проездов на коммерческих маршрутах. Она сообщила, что Министерство сообщений подготовило информационный доклад, который сейчас "застрял" в Министерстве финансов.

Согласно подготовленному Министерством сообщений докладу, предполагается компенсировать расходы коммерческим перевозчикам за пассажиров, имеющих право на льготный проезд, в пределах стоимости аналогичных маршрутов, дотируемых в региональной сети.

Планируется, что эти убытки будут покрываться до принятия поправок к Закону о предоставлении услуг общественного транспорта в Сейме.

Министерство сообщений отмечает, что в настоящее время закон не предусматривает компенсации перевозчикам за пассажиров, перевозимых на коммерческих рейсах.

Однако, согласно решению Европейского суда, компенсация за предоставление услуг общественного транспорта должна быть справедливой, учитывать реальное финансовое воздействие на перевозчиков, но при этом избегать чрезмерных выплат.

По мнению министерства, такой подход позволит законодательно обоснованно рассчитывать и выплачивать компенсации перевозчикам даже за период до вступления закона в силу, поскольку процесс внесения поправок может затянуться.

Ранее LETA сообщало, что в 2023 году в Латвии на дотируемых региональных маршрутах общественного транспорта было перевезено 40,98 млн пассажиров, что на 1,4 млн или 3,5% больше, чем в 2023 году.

В том числе на региональных автобусных маршрутах было перевезено 21,53 млн пассажиров, что на 4,3% меньше, чем в 2023 году. В то же время на региональных железнодорожных маршрутах перевезли 19,45 млн пассажиров, что на 13,9% больше.

Автотранспортная дирекция (АТД) отвечает за реализацию единой государственной политики в сфере международных перевозок, лицензирование коммерческих автомобильных перевозок, а также планирование общественного транспорта.

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