Когда может возобновиться паромное сообщение между Ригой и Стокгольмом?

В министерстве пояснили, что для восстановления паромного сообщения из Риги необходима государственная и муниципальная поддержка. Министерство готовит информационный отчет о необходимой поддержке, сроках и условиях возобновления паромного сообщения из Риги. Ожидается, что документ будет доработан в ближайшие месяцы и подан на рассмотрение в Кабинет министров.

По мнению министра сообщения Каспара Бришкенса, приоритет должен быть отдан пассажирам, так как грузы можно возить из Вентспилса и Лиепаи. "Я считаю, что для Риги важно привлекать туристов, чтобы способствовать развитию экономики", - сказал Бришкенс.

Представители Минсообщения встретились с рядом предпринимателей, чтобы обсудить возможность возобновления регулярного паромного сообщения из Риги в Стокгольм, а в перспективе и в Хельсинки. Беседы показали, что паромное сообщение уже было бы восстановлено, если бы это было коммерчески выгодно.

В то же время если речь идет о государственной помощи, то такое решение должно быть согласовано с Европейской комиссией.

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