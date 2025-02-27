Подача деклараций: VID вводит "зал ожидания", чтобы система не "зависла"

"Чтобы обеспечить бесперебойную работу EDS и размещенных в ней услуг, а также избежать перегрузки системы, в этом году введена система очередей для пользователей EDS. Она обеспечит последовательную обработку запросов пользователей и проинформирует их о порядке в очереди", - сообщили в ведомстве.

Фото: VID

Каждый пользователь будет автоматически включен в очередь ожидания, или "зал ожидания". Когда подойдет его очередь, у него будет 10 минут на подключение к EDS. На экране также будет отображаться предполагаемое время ожидания и длина очереди.

Глава VID Байба Шмите-Роке в соцсети X отметила: "Если кто-то, жертвуя здоровым сном, все же захочет испытать технологические возможности системы среди ночи, не удивляйтесь, увидев необычное изображение. Это механизм очередей, который будет использовать VID".

Жители, для которых подача декларации обязательна, должны сделать это до 2 июня, а если общий доход за прошлый год превышает 78 100 евро - до 1 июля.

В свою очередь, для добровольной подачи декларации с целью возврата налога или учета оправданных расходов декларацию можно подать в течение трех лет.

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