Видео Как появился Сигулдский зоопарк? От идеи до реализации

"Мы проработали там два сезона, поняли, что хотим чего-то более серьезного, и начали искать место, которое было бы менее сезонным", - рассказывает Даниэль Калвишс, совладелец и основатель зоопарка в Сигулде. Новым местом стал большой зеленый луг, где также появились дом и забор.

"Приехала машина, не было даже дороги, они просто привели нам зебр на луг!".

Начало было непростым, Даниэля, молодого парня, которому было всего 18 лет, не воспринимали всерьез. Калвишс вспоминает, что, когда он в первый раз отправился в Голландию за животными, их хозяева были удивлены его возрастом. "Потом первые несколько минут мы всегда старались быть вежливыми и создать впечатление, что понимаем, что делаем", - вспоминает Дэниель.

Даниелю также пришлось адаптироваться и привыкать не только к новому распорядку дня, но и к терминологии, ведь в этой сфере существуют специфические термины, которые используются только смотрителями животных и сотрудниками зоопарков.