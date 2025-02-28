Пандемия Covid-19 не только кардинально изменила повседневную жизнь людей, но и дала толчок новым идеям. Именно тогда двое соседей, Даниэль и Санди, решили основать зоопарк. Сначала это был небольшой проект в Куйвижи, но через 3 месяца пришло время расширяться, сообщает телепрограмма Kivi, подготовленная факультетом экономики и социальных наук Латвийского университета.
Видео ⟩ Как появился Сигулдский зоопарк? От идеи до реализации
"Мы проработали там два сезона, поняли, что хотим чего-то более серьезного, и начали искать место, которое было бы менее сезонным", - рассказывает Даниэль Калвишс, совладелец и основатель зоопарка в Сигулде. Новым местом стал большой зеленый луг, где также появились дом и забор.
"Приехала машина, не было даже дороги, они просто привели нам зебр на луг!".
Начало было непростым, Даниэля, молодого парня, которому было всего 18 лет, не воспринимали всерьез. Калвишс вспоминает, что, когда он в первый раз отправился в Голландию за животными, их хозяева были удивлены его возрастом. "Потом первые несколько минут мы всегда старались быть вежливыми и создать впечатление, что понимаем, что делаем", - вспоминает Дэниель.
Даниелю также пришлось адаптироваться и привыкать не только к новому распорядку дня, но и к терминологии, ведь в этой сфере существуют специфические термины, которые используются только смотрителями животных и сотрудниками зоопарков.
Если не знаешь терминов, то не сможешь их угадать, поэтому поначалу Даниель часто оказывался в ситуациях, когда не понимал, о чем его спрашивают.
Кухню называют сердцем зоопарка - местом, где готовят сбалансированную еду для каждого животного! Команда программы Kivi факультета экономики и социальных наук Латвийского университета также приготовила еду для трех из многочисленных обитателей Сигулдского зоопарка - носорогов!
Сотрудники зоопарка также следят за чистотой - территория, где живут животные, убирается каждый день. Керри Киекста, репортер программы Kivi, тоже попробовала почистить клетку полярных лисиц. Керри признается, что это не так просто, как кажется на первый взгляд!
"Что мне больше всего нравится в работе с животными, так это контакт с ними", - делится гид по лемурам Кристерс. Бывают непредвиденные ситуации, когда животное сбегает, но это нужно решать быстро! "Когда ты сидишь дома и получаешь сообщение, что лемуры на свободе, это не так уж и страшно, но сердце немного замирает", - говорит Кристерс.
Даниель Калвишс рассказал Kivi, что в будущем Сигулдский зоопарк планирует предлагать все больше новых уникальных впечатлений, а также добавить в семью зоопарка еще несколько животных, которых нельзя увидеть больше нигде в Латвии.
Программу подготовили Эрика Буковска, Керия Киекста и Карлис Рудольфс Кактиньш
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