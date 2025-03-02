В Кулдиге планируется строительство двухкилометровой прогулочной тропы, стоимость которой составит 676 659 евро, сообщили в администрации Кулдигского края.
В Кулдиге построят двухкилометровую прогулочную тропу за 676 659 евро
Этот проект направлен на расширение возможностей активного отдыха для местных жителей и гостей города. Новая пешеходная тропа соединит Парк Дней искусств и природную зону Мелна Колка.
На этой неделе был подписан контракт на выполнение строительных работ, который включает в себя создание самой тропы, благоустройство территории, установку освещения, оборудованных смотровых площадок и зон отдыха. Также для повышения безопасности вдоль маршрута установят камеры видеонаблюдения.
Тропа начнется на пересечении улиц Акменю и Калькю, в районе Парка Дней искусств, и закончится у обрыва Венты в месте, известном как Мелна Колка, где уже обустроена зона отдыха и смотровая площадка. Новый маршрут максимально повторит существующие народные тропы, протоптанные пешеходами.
Ширина тропы составит 2 метра, общая длина - 2 км. Основное покрытие - минеральный материал, но на участке, пересекающем овраг, построят деревянный настил на сваях.
Для улучшения дренажа будут обустроены ливневая система, водоотводные трубы и дренажные каналы. В двух местах установят скамейки для отдыха.
В финальной точке маршрута - Мелна Колка - появится смотровая площадка с видом на долину Венты. Это будет место для спокойного отдыха и наблюдения за природными пейзажами.
Дополнительно в рамках проекта будут расчищены территории от инвазивных растений и разросшихся кустарников. Работы по поддержанию склонов реки и предотвращению эрозии будут продолжаться в течение нескольких лет после завершения строительства.
Реализация проекта "Создание тропы на левом берегу реки Вента от Парка Дней искусств до Мелна Колка" планируется до конца 2024 года.
Кто выполняет работы?
Строительство: SIA AB Būvniecība
Строительный надзор: SIA Ozols - GV
Авторский надзор: SIA SNB projekti
Общий бюджет проекта - 676 660 евро, из которых 510 000 евро выделены Европейским фондом регионального развития.
Компания AB Būvniecība, по данным Firmas.lv, в 2023 году имела оборот 1,36 млн евро, а прибыль составила 4 045 евро. Финансовые показатели за 2024 год пока не опубликованы.
Компания основана в 2008 году, ее уставный капитал - 24 188 евро. Единственный владелец - Янис Аболиньш.
RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!