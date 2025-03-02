В Кулдиге построят двухкилометровую прогулочную тропу за 676 659 евро

Этот проект направлен на расширение возможностей активного отдыха для местных жителей и гостей города. Новая пешеходная тропа соединит Парк Дней искусств и природную зону Мелна Колка.

На этой неделе был подписан контракт на выполнение строительных работ, который включает в себя создание самой тропы, благоустройство территории, установку освещения, оборудованных смотровых площадок и зон отдыха. Также для повышения безопасности вдоль маршрута установят камеры видеонаблюдения.

Тропа начнется на пересечении улиц Акменю и Калькю, в районе Парка Дней искусств, и закончится у обрыва Венты в месте, известном как Мелна Колка, где уже обустроена зона отдыха и смотровая площадка. Новый маршрут максимально повторит существующие народные тропы, протоптанные пешеходами.

Ширина тропы составит 2 метра, общая длина - 2 км. Основное покрытие - минеральный материал, но на участке, пересекающем овраг, построят деревянный настил на сваях.

Для улучшения дренажа будут обустроены ливневая система, водоотводные трубы и дренажные каналы. В двух местах установят скамейки для отдыха.