Как сообщается в объявлениях, автобус следовал в Марупе из Каунаса, поэтому поиски ведутся и в Литве, хотя точно нельзя сказать, когда кошка залезла в автобус.

Как отметили в Dzīvnieku policija, компания Omniva Lithuania активно приняла участие в поисках, разместив информацию в социальных сетях и пообещав расклеить листовки.

"Для маленького путешественника эти дни стали шансом узнать о логистических процессах, познакомиться с новой культурой и даже завести друзей. Однако мы считаем, что везде хорошо, а дома лучше всего", - с юмором написали в объявлении представители компании.

Пока кошку отправили в приют для животных Ulubele. У нее нет микрочипа. По данным специалистов, ее возраст составляет 1-3 года.

Dzīvnieku policija просит максимально широко поделиться сообщением о найденыше.

Время работы приюта Ulubele - с 10:00 до 16:00. Позвонить туда можно по телефону 202 033 33, а в срочных случаях - 254 733 33.

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