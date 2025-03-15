Starship Илона Маска отправится на Марс в конце 2026 года

Маск также заявил, что посадка первых людей на Марс может состояться уже в 2029 году, хотя более вероятным сроком он назвал 2031 год.

"Starship отправится на Марс в конце следующего года с Optimus на борту. Если посадка пройдет успешно, миссия с экипажем может начаться уже в 2029 году, хотя 2031-й - более реалистичный вариант", - написал Маск на своей платформе X.

Ракета Starship, крупнейшая и самая мощная в мире, является главным элементом в видении Маска по освоению Красной планеты.

Также NASA ожидает модерфицированную версию Starship для программы Artemis, в рамках которой в этом десятилетии планируется отправить астронавтов на Луну.

Прежде чем SpaceX сможет приступить к выполнению этих миссий, компания должна доказать надежность и безопасность корабля.

Ключевой задачей является отработка сложной дозаправки в космосе, которая станет критически важным элементом для дальних космических полетов.

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