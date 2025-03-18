Хотят частично ограничить право самоуправлений принимать решения по планам строительства

Это предусматривают разработанные Министерством климата и энергетики (МКЭ) поправки к закону "Об оценке воздействия на окружающую среду", которые во вторник концептуально поддержала тематическая комиссия под руководством премьер-министра Эвики Силини, сообщили агентству LETA в Государственной канцелярии.

Самоуправления имеют автономное право принимать решения о развитии своей территории, а также концептуально решать вопросы использования территорий, но это должно происходить в процессе территориального планирования, а не в рамках ОВОС, говорится в заявлении Госканцелярии.

В то же время КМЭ предлагает дополнительные поправки к закону, стандартизирующие требования и не требующих проведения оценки воздействия на окружающую среду для столь широкого круга строительных проектов, чтобы не создавать дополнительной административной нагрузки для тех проектов, где такое воздействие не предусмотрено.

Как заявила премьер-министр на пресс-конференции после заседания правительства, поправки, подготовленные КМЭ, облегчают процессы и принятие решений в процедуре ОВОС.

В законодательстве эти процессы не выглядят длительными и затянутыми, но в процессе оценки КМЭ выяснило, что на их проведение может уйти несколько лет, а сам процесс очень затратный и охватывает широкий круг вопросов, что может потребовать ненужных затрат ресурсов государственного управления.

"Процесс можно было бы ускорить и упростить, например, четко определив, в каких случаях экологическая оценка необходима, а в каких - нет", - сказала Силиня.

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