Сколько латвийские банки заработали за год?

Процентные доходы банков в 2024 году составили 1,549 миллиарда евро, что на 17,4% больше, чем в 2023 году, в то время как процентные расходы увеличились на 90% и составили 428,771 миллиона евро.

Комиссионные доходы банков в прошлом году составили 354,888 млн евро, что на 8,9% больше, чем в 2023 году, а расходы на комиссионные выросли на 15,7% до 107,348 млн евро.

На конец 2024 года активы банковского сектора составили 30,5 млрд евро, что на 8 % или на 2,253 млрд евро больше, чем 28,247 млрд евро на конец 2023 года.

На конец прошлого года объем кредитов, предоставленных банками небанковским клиентам, составил 16,659 млрд евро, что на 4,8 % или 759,167 млн евро больше, чем на конец 2023 года.

Кредиты местным клиентам составили 13,882 млрд евро на конец 2024 года, увеличившись на 3,3 % или 440,758 млн евро по сравнению с концом 2023 года.