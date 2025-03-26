Мама была готова на все, чтобы маленький Сашу улыбался. История самого жестокого каннибала России

В октябре 1996 года в двери квартиры в российском городе Новокузнецк постучал сантехник, чтобы устранить засор трубы - проблему, которая вредила нескольким другим квартирам в здании.

В квартире проживал 26-летний Александр Спесивцев с матерью Людмилой. Сначала он отказался впускать сантехника в квартиру, утверждая, что душевно болен. Принимая во внимание, что попасть в квартиру было очень нужно, сантехник вызвал милицию, которая в конце концов взломала двери.

Там открылась ужасающая картина.

Рождение монстра

Александр Николаевич Спесивцев родился 1 марта 1970 года в Новокузнецке, СССР. Он был недоношенным, часто болел и до 12 лет спал с матерью. Его отец был алкоголиком, который часто бил Людмилу, пока женщина не выдержала и не ушла от мужа, посвятив свою дальнейшую жизнь только сыну. К сожалению, сын рос все более болезненным, агрессивным и опасным для общества.

В подростковые годы он стал совсем неадекватным. Он писал непристойности на стенах домов и терроризировал своих одноклассников с поразительной изобретательностью. В свою очередь, мама на поведение сына особого внимания не обращала, говоря, что он - просто подросток, который хочет доминировать над своими ровесниками. Предупреждения и жалобы учителей она не воспринимала всерьез и отказывалась вступать с ними в дискуссии.