С 1 мая для рыбалки на озере Каниерис дополнительные лицензии не потребуются

По ее словам, для лодочной базы на озере не был найден новый оператор, поэтому с 1 мая рыбалка на озере будет разрешена со своих собственных лодок - при условии, что они будут спущены на воду с территории лодочной базы.

Покупать лицензию на рыбалку не потребуется, однако, как и на любом другом общественном водоеме Латвии, рыбакам все равно будет необходима карта рыбака.

Рейника также отметила, что за соблюдением запретных зон на озере будут следить инспекторы DAP, как лично, так и с помощью дронов.

Озером длительное время управляло и обеспечивало лицензионную рыбалку акционерное общество Latvijas valsts meži (LVM). По взаимному соглашению договор об управлении был расторгнут в конце прошлого года.

Управление охраны природы временно взяло на себя функции управления озером Каниерис и одновременно продолжает искать нового оператора. В связи с этим лицензия на рыбалку более не требуется, однако остальные правила рыболовства продолжают действовать.

Озеро Каниерис - это лагунного типа озеро, расположенное в Национальном парке Кемери, между населенными пунктами Лапмежциемс, Рагациемс и Антиньциемс. Его мелководья с густыми зарослями подводных водорослей, лабиринтами камышей и 14 островами являются домом для богатого биоразнообразия - включая множество видов рыб и почти 200 видов птиц.