С 1 мая для рыбалки на озере Каниерис дополнительные лицензии не потребуются

С 1 мая рыбаки смогут ловить рыбу на озере Каниерис без необходимости приобретать дополнительные лицензии. Об этом агентству LETA сообщила старший специалист по коммуникации Управления охраны природы (DAP) Илзе Рейника.
По ее словам, для лодочной базы на озере не был найден новый оператор, поэтому с 1 мая рыбалка на озере будет разрешена со своих собственных лодок - при условии, что они будут спущены на воду с территории лодочной базы.
Покупать лицензию на рыбалку не потребуется, однако, как и на любом другом общественном водоеме Латвии, рыбакам все равно будет необходима карта рыбака.
Рейника также отметила, что за соблюдением запретных зон на озере будут следить инспекторы DAP, как лично, так и с помощью дронов.
Озером длительное время управляло и обеспечивало лицензионную рыбалку акционерное общество Latvijas valsts meži (LVM). По взаимному соглашению договор об управлении был расторгнут в конце прошлого года.
Управление охраны природы временно взяло на себя функции управления озером Каниерис и одновременно продолжает искать нового оператора. В связи с этим лицензия на рыбалку более не требуется, однако остальные правила рыболовства продолжают действовать.
Озеро Каниерис - это лагунного типа озеро, расположенное в Национальном парке Кемери, между населенными пунктами Лапмежциемс, Рагациемс и Антиньциемс. Его мелководья с густыми зарослями подводных водорослей, лабиринтами камышей и 14 островами являются домом для богатого биоразнообразия - включая множество видов рыб и почти 200 видов птиц.
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