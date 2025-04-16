Ставки ЕЦБ снижаются. Что будет с депозитными вкладами и гособлигациями?

Экономические катаклизмы, вызвавшие рост базовых ставок Европейского центробанка (ЕЦБ) в 2022-2023 годах, вновь сделали срочные вклады привлекательным инструментом для накоплений сограждан. Однако в последнее время ключевые ставки ЕЦБ неуклонно снижаются, что радует ипотечников, но ухудшает предложения для тех, кто хочет "положить деньги в банк под проценты". TVNET+ выяснил у финансистов, каковы ближайшие перспективы у низкорисковых инструментов - таких как банковские вклады и сберегательные гособлигации?
Срочные вклады - это самый низкорисковый и простой финансовый инструмент: положив кровно заработанные под гарантированный процент, в конце срока получаешь энную сумму за вычетом налога.
Однако долгие годы этот инструмент в Латвии, да и по всему Евросоюзу был низкодоходным. Ибо свыше 10 лет базовая ставка ЕЦБ, от которой напрямую зависят проценты по депозитам, была нулевой или близкой к этому. Но в 2022-2023 годах ситуация резко изменилась, благодаря чему латвийцы положили в банки "под проценты" свыше 2,4 млрд евро. Взлетела и популярность и государственных сберегательных облигаций.