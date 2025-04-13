DAP разрешил отстрел 1000 гусей для защиты урожая

Во время весенней миграции в Латвии разрешат отстрел 1000 гусей для защиты посевов. Об этом агентству LETA сообщила старший специалист по коммуникации Управления охраны природы (DAP) Илзе Рейника.
По информации DAP, в период активной миграции птиц на полях собираются стаи перелетных гусей, которые делают чтобы отдохнуть и пополнить запасы питательных веществ для дальнейшего пути.
Фермеры, стремясь защитить посевы, в качестве одного из методов отпугивания птиц используют охоту на гусей, которая допускается только при наличии специального разрешения от DAP.
Этой весной управление выдало 41 такое разрешение.
Согласно выданным разрешениям, до 15 мая на территории всей Латвии разрешено добыть не более 1000 гусей, в том числе 500 гуменников (Anser fabalis) и 500 белолобых гусей (Anser albifrons).
Отстрел разрешен только в светлое время суток, когда птицы находятся на сельскохозяйственных землях вне особо охраняемых природных территорий, созданных для защиты птиц.
Во время отпугивания необходимо соблюдать все установленные условия и нормативные акты, регулирующие охоту. Запрещено использовать дробовые боеприпасы, содержащие свинец.
Если птицы поднимаются в воздух, их отстрел и отпугивание следует немедленно прекратить.
Этой весной управление получило 14 заявок о нанесенном ущербе посевам на площади 479 гектаров.
В прошлом году зафиксированная площадь ущерба составляла 382 гектара, а в 2023 году - 216 гектаров.
DAP выплатило фермерам компенсации за ущерб, причиненный гусями посевам: в 2024 году - 170 917 евро, в 2023 году - 131 238 евро.
Гуси и лебеди - перелетные птицы, которые собираются в большие стаи и во время миграции периодически останавливаются, чтобы отдохнуть, поесть и переждать неблагоприятные погодные условия. Перелет к местам зимовки и обратно - это сложный процесс, требующий больших энергетических затрат. Поэтому регулярные места остановок жизненно необходимы для достижения конечной цели миграции.
Мигрирующие птицы останавливаются на сельскохозяйственных землях, потому что им не хватает естественных мест для кормления и отдыха, а на культивируемых территориях пищу добыть значительно легче.
Численность гусей в Европе была значительно сокращена из-за чрезмерной охоты и утраты естественной среды обитания. Благодаря жестким мерам охраны, в первую очередь запрету весенней охоты, популяции нескольких видов гусей в настоящее время восстанавливаются. В Латвии ни один вид гусей не подлежит охоте во время весенней миграции.
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