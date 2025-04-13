DAP разрешил отстрел 1000 гусей для защиты урожая

По информации DAP, в период активной миграции птиц на полях собираются стаи перелетных гусей, которые делают чтобы отдохнуть и пополнить запасы питательных веществ для дальнейшего пути.

Фермеры, стремясь защитить посевы, в качестве одного из методов отпугивания птиц используют охоту на гусей, которая допускается только при наличии специального разрешения от DAP.

Этой весной управление выдало 41 такое разрешение.

Согласно выданным разрешениям, до 15 мая на территории всей Латвии разрешено добыть не более 1000 гусей, в том числе 500 гуменников (Anser fabalis) и 500 белолобых гусей (Anser albifrons).

Отстрел разрешен только в светлое время суток, когда птицы находятся на сельскохозяйственных землях вне особо охраняемых природных территорий, созданных для защиты птиц.

Во время отпугивания необходимо соблюдать все установленные условия и нормативные акты, регулирующие охоту. Запрещено использовать дробовые боеприпасы, содержащие свинец.

Если птицы поднимаются в воздух, их отстрел и отпугивание следует немедленно прекратить.

Этой весной управление получило 14 заявок о нанесенном ущербе посевам на площади 479 гектаров.