"Бродячие собаки, горы мусора и плохая еда": семейный отдых в Турции обернулся настоящим кошмаром

Отправляясь на отдых в Турцию, семья из трех человек и представить не могла, чем это все обернется. В ответ на претензию клиента в турагентстве ответили, что при покупке недельной путевки за 1600 евро не стоит рассчитывать на первоклассный сервис, пишет Rus.Postimees.