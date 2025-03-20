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"Бродячие собаки, горы мусора и плохая еда": семейный отдых в Турции обернулся настоящим кошмаром

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Бродячая собака на турецком пляже
Бродячая собака на турецком пляже Фото: UMIT BEKTAS

Отправляясь на отдых в Турцию, семья из трех человек и представить не могла, чем это все обернется. В ответ на претензию клиента в турагентстве ответили, что при покупке недельной путевки за 1600 евро не стоит рассчитывать на первоклассный сервис, пишет Rus.Postimees.

В августе 2024 года семья приобрела у туроператора SIA Baltic World Eesti filiaal недельную путевку в Турцию. Поездка состоялась с 21 по 28 сентября того же года. Стоимость путевки составила 1636 евро. В эту сумму входили перелет, трансфер из аэропорта до гостиницы, проживание в стандартном номере и питание.

Ничто не предвещало беды

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