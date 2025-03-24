Рига становится эпицентром новых технологий: презентация умных устройств Dreame

Кроме того, в X50 Ultra внедрена инновационная технология, предотвращающая наматывание волос длиной до 30 см, что подтверждено сертификатом TÜV SÜD.

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"Еще одна революционная функция, которая действительно поразила гостей презентации – робот распознает тип загрязнения и адаптирует под него стратегию уборки. Система различает сухие и влажные пятна, а также более крупные частицы, автоматически выбирая оптимальный режим очистки. RGB-камера с системой 3DAdapt позволяет точно идентифицировать и избегать препятствий, распознавая до 200 различных объектов", – добавляет Мария Гурьева, руководитель по развитию бизнеса ELKO в Балтии, представляющая бренд Dreame.

Помимо этого, робот оснащен функцией быстрой зарядки, что позволяет ему заряжаться на 30% быстрее предыдущих моделей, а также системой AceClean DryBoard™ с 20 распылительными форсунками, обеспечивающей равномерную очистку. Технология горячей стирки при 80°C уничтожает 99% бактерий.

Но и это еще не все! Dreame X50 Ultra поддерживает протокол Matter, оснащенный голосовым управлением с 40 офлайн-командами и интеллектуальной системой распознавания ковров, которая автоматически подбирает режим работы в зависимости от типа покрытия. Режим Carpet Boost увеличивает мощность всасывания для ковровых покрытий, обеспечивая их максимальную чистоту.

Фото: Publicitātes foto

"Просто включите – и все. Больше никаких забот, больше времени для того, что действительно важно", – добавляет М. Гурьева.

Другие новинки Dreame: инновации для повседневной жизни

На презентации были также представлены другие устройства нового поколения, созданные для удобства пользователей.