Dreame Technology, ведущий международный производитель умных устройств для уборки, представил свой самый технологически продвинутый робот-пылесос – X50 Ultra. Это устройство предлагает революционные решения в сфере автоматизации.
Рига становится эпицентром новых технологий: презентация умных устройств Dreame
Гаджет, получивший высокую оценку на выставке CES 2025 в Лас-Вегасе, был официально презентован в странах Балтии 20 марта 2025 года. На один день Рига превратилась в центр технологий, собрав представителей сферы коммерции, СМИ, знаменитостей и инфлюенсеров.
Новый стандарт в мире роботизированной уборки
Эксперты отмечают, что этот новый флагманский робот-пылесос задает новые стандарты в отрасли, сочетая инновационные технологии с непревзойденной эффективностью уборки.
Чем эта технология уникальна?
Dreame X50 Ultra – это настоящая революция в мире роботизированных пылесосов, ведь его основа – система ProLeap™, впервые в мире оснастила робота автоматически выдвигающимися ножками. Эта инновация, сертифицированная Frost & Sullivan, позволяет роботу преодолевать препятствия высотой до 6 см, что является значительным прорывом в индустрии.
"Интегрированная система амортизации не только сводит к минимум удары, но и значительно уменьшает уровень шума, что подтверждает сертификат TÜV о низком уровне шума", – отмечают представители компании. Робот также оснащен навигационной системой VersaLift, обеспечивающей 360° картографирование. А благодаря датчику DToF робот автоматически регулирует свою высоту при уборке под мебелью.
Кроме того, в X50 Ultra внедрена инновационная технология, предотвращающая наматывание волос длиной до 30 см, что подтверждено сертификатом TÜV SÜD.
"Еще одна революционная функция, которая действительно поразила гостей презентации – робот распознает тип загрязнения и адаптирует под него стратегию уборки. Система различает сухие и влажные пятна, а также более крупные частицы, автоматически выбирая оптимальный режим очистки. RGB-камера с системой 3DAdapt позволяет точно идентифицировать и избегать препятствий, распознавая до 200 различных объектов", – добавляет Мария Гурьева, руководитель по развитию бизнеса ELKO в Балтии, представляющая бренд Dreame.
Помимо этого, робот оснащен функцией быстрой зарядки, что позволяет ему заряжаться на 30% быстрее предыдущих моделей, а также системой AceClean DryBoard™ с 20 распылительными форсунками, обеспечивающей равномерную очистку. Технология горячей стирки при 80°C уничтожает 99% бактерий.
Но и это еще не все! Dreame X50 Ultra поддерживает протокол Matter, оснащенный голосовым управлением с 40 офлайн-командами и интеллектуальной системой распознавания ковров, которая автоматически подбирает режим работы в зависимости от типа покрытия. Режим Carpet Boost увеличивает мощность всасывания для ковровых покрытий, обеспечивая их максимальную чистоту.
"Просто включите – и все. Больше никаких забот, больше времени для того, что действительно важно", – добавляет М. Гурьева.
Другие новинки Dreame: инновации для повседневной жизни
На презентации были также представлены другие устройства нового поколения, созданные для удобства пользователей.
Z30 AquaCycle™ 6-in-1 – влажный пылесос, способный автоматически очищать и отжимать щетки во время уборки. Его 400 мл резервуар для воды позволяет очищать до 390 м² за один цикл.
Робот-газонокосилка A2 – оснащен улучшенной навигационной системой и технологией, позволяющей подстригать газон всего в 5 см от края. Устройство не требует периметрового провода, может преодолевать наклоны до 50% и управляется удаленно через приложение, а также с помощью Amazon Alexa и Google Home.
Многофункциональный стайлер Dreame AirStyle Pro – получил особую популярность среди женской аудитории.
"Это неудивительно", – отмечает М. Гурьева, – "ведь он не только выделяется роскошным премиальным кожаным футляром, но и оснащен 7 насадками, мощным мотором BLDC и системой защиты волос от перегрева, что позволяет легко создавать даже самые сложные прически."
Dreame и забота об экологии
Помимо внедрения инноваций, Dreame активно участвует в экологических инициативах. Во время мероприятия было объявлено, что компания станет главным спонсором акции "Большая толока" (Lielā Talka), которая состоится 26 апреля. Это партнерство подчеркивает приверженность бренда к чистой окружающей среде и устойчивым решениям.
Где купить?
Устройства Dreame уже доступны у официальных партнеров: RD Electronics, M79, K-Senukai, Evelatus, Tet, 220.lv и 1a.lv, как в физических магазинах, так и онлайн.
О компании Dreame Technology
Основанная в 2017 году, компания Dreame Technology специализируется на разработке умной бытовой техники, стремясь улучшить качество жизни с помощью технологий.
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Больше информации: https://lv.dreametech.com