«Bite Latvija»: всё больше строительных проектов включают решения для связи внутри помещений

По словам руководителя Отдела радиосети поставщика электронной связи и ИКТ-услуг «Bite Latvija» Александра Беляева, если раньше установка таких решений была в основном инициативой мобильного оператора, то сейчас, осознавая объективные факторы, которые могут повлиять на качество сигнала в здании, всё больше застройщиков обращаются к провайдеру уже на этапе проектирования. На данный момент «Bite Latvija» уже установила 100 таких решений для связи внутри помещений, обеспечив стабильное и качественное покрытие мобильной сети в офисах, производственных помещениях и общественных местах, таких как аэропорты, музеи, городские площади, торговые центры, школы, спортивные холлы, медицинские учреждения, концертные залы и др.