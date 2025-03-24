Чтобы обеспечить качественное покрытие сети в зданиях, в строительные проекты в Латвии всё чаще закладываются решения для связи внутри помещений, включая базовые станции и усилители сигнала.
«Bite Latvija»: всё больше строительных проектов включают решения для связи внутри помещений
По словам руководителя Отдела радиосети поставщика электронной связи и ИКТ-услуг «Bite Latvija» Александра Беляева, если раньше установка таких решений была в основном инициативой мобильного оператора, то сейчас, осознавая объективные факторы, которые могут повлиять на качество сигнала в здании, всё больше застройщиков обращаются к провайдеру уже на этапе проектирования. На данный момент «Bite Latvija» уже установила 100 таких решений для связи внутри помещений, обеспечив стабильное и качественное покрытие мобильной сети в офисах, производственных помещениях и общественных местах, таких как аэропорты, музеи, городские площади, торговые центры, школы, спортивные холлы, медицинские учреждения, концертные залы и др.
Решения для связи внутри помещений, включая базовые станции и усилители сигнала, решают проблемы качества сети, связанные с особенностями конструкции зданий, а также в местах с большой плотностью пользователей. Например, железобетон, широко используемый в строительстве офисов и торговых центров, или стекло с металлооксидным покрытием, часто используемое при строительстве офисных зданий, значительно ослабляют радиосигнал, снижая качество связи внутри помещений. Кроме того, в больших помещениях с высокой посещаемостью – торговых центрах, медицинских учреждениях, концертных залах или зонах отдыха – создается огромная нагрузка на сеть. Поэтому для обеспечения стабильного и качественного покрытия в таких местах операторы мобильной связи используют особые решения.
«Bite Latvija» уже установила по всей Латвии 100 подобных решений для связи во внутренних помещениях, в том числе в торговых центрах «Akropole Alfa», «Akropole Rīga», «Spice Home», в Музее оккупации Латвии, Международном выставочном центре на Кипсале, концертном зале «Lielais Dzintars» в Лиепае, научном центре «Vizium» в Вентспилсе и других местах.
Решения для связи внутри помещений становятся неотъемлемой частью современной инфраструктуры – наряду с системами электричества, водоснабжения и вентиляции. Они позволяют офисным сотрудникам и посетителям пользоваться мобильной связью и интернетом без перебоев, независимо от особенностей конструкции здания и его расположения. Даже если базовая станция 5G находится недалеко от здания, материалы конструкции, такие как железобетон или стекло с металлооксидным покрытием, могут значительно ослаблять сигнал.
В этом году планируется реализация новых проектов по установке базовых станций и усилителей сигнала, например в зале «Кокару» Большой эстрады Межапарка и торговых точках под трибунами, отеле «Wellton Riverside SPA Hotel», новом магазине «Kurši», а также в офисном здании в квартале Магдалена.