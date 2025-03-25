Правительство все же утвердило график подготовки бюджета на 2026 год

График подготовки законопроекта о государственном бюджете на 2026 год и бюджетных рамках на 2026, 2027 и 2028 годы предусматривает, что 20 марта Минэкономики представляет Минфину информацию для доклада о прогрессе 2025 года в выполнении специфических рекомендаций стран Совета ЕС по фискально-структурному плану Латвии.

На 31 марта намечена передача Кабмину доклада министерств финансов и обороны о дополнительном финансировании на укрепление обороноспособности.

8 апреля этого года запланировано утверждение Кабмином доклада о прогрессе 2025 года по фискально-структурному плану Латвии на 2025-2028 год, до 15 апреля - представление в Сейм доклада о прогрессе 2025 года. 22 апреля в Минфин должен быть подан доклад по управлению фискальными рисками, а 30 апреля запланирована подача доклада о прогрессе 2025 года в Еврокомиссию.

В предложенный Кабмином срок планируется заслушать на заседании Сейма доклад министра финансов о прогрессе 2025 года. А на 12 мая запланировано представление Минфином информации для подготовки базового проекта государственного основного бюджета на 2026, 2027, 2028 и 2029 годы с использованием информации, предоставленной Минфином.

На 30 июня этого года запланирована подача в Минфин и Государственную канцелярию предложений о приоритетных мерах по обороне и демографии, необходимом для их реализации финансировании, а также предложений о повышении эффективности публичного сектора путем сокращения расходов, оптимизации функций и публичных услуг, а также проведения структурных реформ.