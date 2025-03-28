«Lidl» обязуется сохранить неизменными цены на сотни продуктов питания

Начиная с сегодняшнего дня и как минимум до лета, «Lidl Latvija» обязуется сохранить неизменными цены на сотни повседневных продуктов питания.

«Пусть другие планируют рост цен, мы за ними не последуем. Наши убеждения основываются на честной ценовой политике, а не на искусственных наценках, за которыми время от времени следуют скидки. Наш неизменный приоритет - обеспечить, чтобы каждая семья могло позволить себе высококачественные важные в повседневной жизни продукты без постоянного роста расходов, и мы нашли решение, как это сделать за счет своих ресурсов», - подчеркнул Мачей Урбански (Maciej Urbanski), председатель правления «Lidl Latvija».

Фото: Publicitātes foto

Это обещание сохранить цены неизменными распространяется на основные категории продовольственных товаров, которые важны для семей каждый день:

на все молочные продукты частного бренда «Pilos»;

на все мясные продукты бренда «Pikok»;

на напитки, воду и соки «Saguaro» и «Solevita»;

на основную часть продуктов «SnackDay».

Несмотря на то, что стабильность цен является вызовом из-за изменчивой экономической ситуации как в Европе, так и в мире, благодаря длительному сотрудничеству с поставщиками и эффективному планированию «Lidl Latvija» нашла возможности, позволяющие сохранить стабильность и поддержать клиентов.

«За эти три с половиной года, с момента выхода «Lidl» на латвийский рынок, мы оказали огромное положительное влияние на цены на продукты питания и наша стратегия остается неизменной - мы будем предлагать своим клиентам лучшую комбинацию цены и качества для повседневных продовольственных товаров», - добавил председатель правления «Lidl Latvija».

Этой инициативой «Lidl» еще раз подтверждает свою решимость способствовать благополучию общества и оказывать поддержку людям в то время, когда рост цен особенно ощутим.

Никаких трюков или обмана - только честные цены, которым вы можете доверять каждый день.

Фото: Publicitātes foto