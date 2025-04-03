Представитель Elvi: торговцев сделали виновными в росте цен на продукты питания

Вопрос цен на продовольствие - тема, о которой нужно говорить громко, но политики не вникают в суть этой проблемы, заявила в интервью агентству LETA член правления Elvi Latvija Лайла Вартукаптейне.
"Если говорить о нынешнем популизме, который раздается из политической среды и Министерства экономики, то не секрет, что виновного всегда нужно искать и это успешно делается до сих пор. Все нашли виновного - торговца. К сожалению, это не новость, и так происходит уже много лет", - сказала Вартукаптейне.
Она отвергла обвинение в том, что на латвийские продукты в магазинах установлена более высокая наценка, чем на импортные. Проблемы связаны с тем, что на крупных рынках, таких как Польша, стоимость товаров зачастую ниже, чем в Латвии, из-за масштабов производства.
В то же время Вартукаптейне выразила мнение, что в ходе дискуссий не обсуждается, чем отличаются латвийские производители, а чем - дистрибьюторы или посредники, в том числе и тот факт, что в начале года многие дистрибьюторы получили повышение цен на брендовые товары, которые они представляют на латвийском рынке.
"Как это ни парадоксально, именно местные мелкие производители, такие как небольшие кондитерские фабрики и мясокоптильни, подняли цены до 5%, а у крупных дистрибьюторов рост цен составил до 50%. Это совершенно другая ситуация, поэтому мы не можем просто всех уравнивать", - указала представитель Elvi, добавив, что отношения с мелкими латвийскими производителями очень хорошие, в том числе сотрудничество с региональными производителями, которые предлагают продукцию только в своей зоне деятельности.
"Мы все еще сравнительно небольшая компания с долей рынка около 5%. Если к нам приходит крупный производитель или поставщик, у которого доля рынка в Латвии составляет 50%, то кто в этот момент занимает доминирующее положение? Мы можем только выслушивать его пожелания и, по сути, должны соглашаться со всем. В принципе, такие ситуации не оцениваются", - сказала Вартукаптейне.
Она выразила мнение, что принятый правительством Закон о запрете недобросовестной торговой практики, который в настоящее время рассматривается в Сейме, по своей сути защищает только одну сторону.
По словам Вартукаптейне, принятие закона в нынешнем виде может означать, что торговцы прекратят сотрудничать с самыми мелкими поставщиками товаров, чтобы избежать возможных проблем.
"Разумеется, любые законы, которые грозят одной из сторон огромными штрафами, вызывают беспокойство. Мы очень, очень тщательно подумаем о том, как и что делать. Такая ситуация никогда не бывает здоровой и не будет способствовать хорошему сотрудничеству, потому что нам всегда придется бояться", - отметила Вартукаптейне.
Как уже сообщалось, правительство поддержало разработанный Министерством экономики Закон о запрете недобросовестной торговой практики, который призван обеспечить равную конкуренцию на розничном рынке продовольствия, а также сбалансировать сотрудничество в случаях, когда экономически более сильный покупатель сельскохозяйственной и продовольственной продукции недобросовестно использует свое положение, нанося тем самым ущерб поставщику.
Минэкономики отмечает, что включенное в законопроект положение напрямую исключит возможность различного подхода покупателей сельскохозяйственной и продовольственной продукции к применению существенно отличающихся условий сотрудничества и торговли, в том числе торговых наценок, к товарам одного поставщика или группы поставщиков по сравнению с эквивалентными товарами других поставщиков в сопоставимых сделках.
В то же время перечень недобросовестной торговой практики дополнен предложениями Минземледелия, которые предусматривают определение прогноза поставок сельскохозяйственной и продовольственной продукции, а также запрет на применение односторонних санкций и определение случаев, в которых они не применяются.
Также предполагается исключить право торговца сельскохозяйственной и продовольственной продукцией договариваться с производителем или производственным кооперативом о более длительных сроках оплаты свежих овощей и ягод, поставляемых не реже трех раз в течение одной календарной недели, срок которых превышает 20 дней с момента их поставки.
В то же время за несоблюдение требований, установленных законом, Совет по конкуренции отныне будет иметь право налагать штраф на покупателя и продавца непродовольственных товаров в размере до 4% от его чистого оборота за последний отчетный год, но не менее 700 евро. Ожидается, что изменения в размере штрафа вступят в силу с 1 июля 2026 года.
Законопроект еще предстоит рассмотреть в Сейме.
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