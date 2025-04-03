Представитель Elvi: торговцев сделали виновными в росте цен на продукты питания

"Если говорить о нынешнем популизме, который раздается из политической среды и Министерства экономики, то не секрет, что виновного всегда нужно искать и это успешно делается до сих пор. Все нашли виновного - торговца. К сожалению, это не новость, и так происходит уже много лет", - сказала Вартукаптейне.

Она отвергла обвинение в том, что на латвийские продукты в магазинах установлена ​​более высокая наценка, чем на импортные. Проблемы связаны с тем, что на крупных рынках, таких как Польша, стоимость товаров зачастую ниже, чем в Латвии, из-за масштабов производства.

В то же время Вартукаптейне выразила мнение, что в ходе дискуссий не обсуждается, чем отличаются латвийские производители, а чем - дистрибьюторы или посредники, в том числе и тот факт, что в начале года многие дистрибьюторы получили повышение цен на брендовые товары, которые они представляют на латвийском рынке.