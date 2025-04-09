ВИДЕО Силиня обратилась к Эстонии и Литве с предложением вложиться в airBaltic

Премьер-министр подчеркнула, что государство в нынешней ситуации не может напрямую инвестировать в airBaltic, поскольку это запрещено требованиями Европейской комиссии. Следовательно, Латвия не может быть единственным покупателем акций при IPO - необходимо участие и других инвесторов.

Из ее слов также следовало, что есть вопросы и к рентабельности самой деятельности авиакомпании. "Почему у airBaltic так много затрат, которые вызывают у нас вопросы? - рассуждает Силиня. - Нам важно, чтобы у авиакомпании был стратегический партнер, но не любой ценой. (...) Нужно согласовать расходы с нашими возможностями. (...) Приход Lufthansa - это хорошо, но мы должны пересмотреть стратегию airBaltic, чтобы понимать, сколько она нам действительно стоит".

Силиня ожидает от Министерства сообщения новую стратегию развития airBaltic, которая сохранит компанию в статусе стратегического государственного предприятия, но при этом выстроит сбалансированный бизнес-план. Также можно было понять, что премьер ожидает пересмотра географии маршрутов: действительно ли все направления прибыльны?

Силиня хотела бы, чтобы уже в мае стало ясно, кто возглавит компанию, или хотя бы был обозначен круг возможных кандидатов.

Как сообщалось, 7 апреля наблюдательный совет airBaltic принял решение немедленно отстранить Мартина Гаусса от должности председателя правления. Временно обязанности исполнительного директора исполняет член правления и директор по операционной деятельности Паулс Цалитис. В правлении также продолжает работу финансовый директор и член правления Витольд Яковлев.