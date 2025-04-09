ВИДЕО Силиня обратилась к Эстонии и Литве с предложением вложиться в airBaltic

Премьер-министр Латвии Эвика Силиня ("Новое Единство") обратилась к правительствам Эстонии и Литвы с политическим предложением рассмотреть возможность участия в предстоящем первичном публичном размещении акций (IPO) авиакомпании airBaltic.
В интервью телеканалу TV3 Силиня отметила, что ответа от соседей пока нет, но латвийское правительство намерено продолжать работу в этом направлении.
Из слов премьер-министра можно было понять, что именно успешное проведение IPO являлось как основной задачей для прежнего главы airBaltic Мартина Гаусса, так и ключевым условием для нового руководства.
На вопрос о том, поддерживала ли она замену Гаусса, Силиня ответила, что у airBaltic уже давно наблюдаются трудности. Руководству авиакомпании дважды не удалось должным образом подготовить и провести IPO, поэтому сначала был заменен наблюдательный совет, а затем уже обновленный совет оценил работу исполнительного директора. У Силини, по ее словам, не было оснований сомневаться в этом решении, которое последовало за выражением недоверия со стороны Министерства сообщения.
Отвечая на вопрос о том, не повредит ли отстранение Гаусса процессу IPO, Силиня предположила, что прямой зависимости быть не должно. По ее словам, дело не только в конкретном человеке, но и в целом комплексе факторов. Тем не менее она убеждена, что определенные шаги были необходимы.
Премьер-министр подчеркнула, что государство в нынешней ситуации не может напрямую инвестировать в airBaltic, поскольку это запрещено требованиями Европейской комиссии. Следовательно, Латвия не может быть единственным покупателем акций при IPO - необходимо участие и других инвесторов.
Из ее слов также следовало, что есть вопросы и к рентабельности самой деятельности авиакомпании. "Почему у airBaltic так много затрат, которые вызывают у нас вопросы? - рассуждает Силиня. - Нам важно, чтобы у авиакомпании был стратегический партнер, но не любой ценой. (...) Нужно согласовать расходы с нашими возможностями. (...) Приход Lufthansa - это хорошо, но мы должны пересмотреть стратегию airBaltic, чтобы понимать, сколько она нам действительно стоит".
Силиня ожидает от Министерства сообщения новую стратегию развития airBaltic, которая сохранит компанию в статусе стратегического государственного предприятия, но при этом выстроит сбалансированный бизнес-план. Также можно было понять, что премьер ожидает пересмотра географии маршрутов: действительно ли все направления прибыльны?
Силиня хотела бы, чтобы уже в мае стало ясно, кто возглавит компанию, или хотя бы был обозначен круг возможных кандидатов.
Как сообщалось, 7 апреля наблюдательный совет airBaltic принял решение немедленно отстранить Мартина Гаусса от должности председателя правления. Временно обязанности исполнительного директора исполняет член правления и директор по операционной деятельности Паулс Цалитис. В правлении также продолжает работу финансовый директор и член правления Витольд Яковлев.
В понедельник на собрании акционеров крупнейший акционер airBaltic - Министерство сообщения - выразил недоверие председателю правления Гауссу. После собрания был созван внеочередной совет компании, который, учитывая позицию акционера, утвердил решение об отставке.
В январе 2025 года было заключено соглашение с немецкой авиакомпанией Lufthansa о вложении 14 миллионов евро в airBaltic. В обмен группа Lufthansa получит конвертируемую акцию, которая даст ей 10% участия в капитале. После IPO акция будет конвертирована в обыкновенные акции. Согласно условиям сделки, после размещения Lufthansa сохранит не менее 5% доли в airBaltic, окончательный размер участия будет зависеть от рыночной цены при IPO.
Сделка еще требует одобрения Федерального антимонопольного ведомства Германии (Bundeskartellamt).
На данный момент латвийскому государству принадлежит 97,97% акций airBaltic, а компании Aircraft Leasing 1, принадлежащей датскому инвестору Ларсу Туссену, - 2,03%. Согласно решению латвийского правительства от 30 августа 2024 года, после IPO государство должно сохранить не менее 25% плюс одна акция в капитале компании.
В 2024 году airBaltic перевезла 5,2 миллиона пассажиров, что на 13% больше, чем годом ранее, и выполнила 47 000 рейсов - рост составил 7%.
Тем не менее по итогам года компания показала аудитированный убыток в размере 118,159 миллиона евро против прибыли в предыдущем году. Оборот группы airBaltic в 2024 году составил 747,572 миллиона евро - рост по сравнению с 2023 годом составил 11,9%.
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