Самолет airBaltic совершил внеплановую посадку из-за поведения пассажира

Пассажирский рейс латвийской национальной авиакомпании airBaltic, следовавший из Брюсселя в Вильнюс, был вынужден изменить маршрут и совершить посадку в Берлине. Как сообщает портал 15min, вскоре после того, как самолет пересек воздушное пространство над немецкой столицей, он развернулся и приземлился в аэропорту Берлина.