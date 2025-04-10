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Самолет airBaltic совершил внеплановую посадку из-за поведения пассажира

Фото статьи
Фото: Evija Trifanova/LETA

Пассажирский рейс латвийской национальной авиакомпании airBaltic, следовавший из Брюсселя в Вильнюс, был вынужден изменить маршрут и совершить посадку в Берлине. Как сообщает портал 15min, вскоре после того, как самолет пересек воздушное пространство над немецкой столицей, он развернулся и приземлился в аэропорту Берлина.

Согласно информации, размещенной на сайте Вильнюсского аэропорта, рейс должен был прибыть в пункт назначения в 17:50. Однако фактическое время прибытия, согласно обновленным данным, составило 19:24.

Представитель компании Lietuvos oro uostai Тадас Василяускас сообщил порталу, что полет был нарушен из-за "злонамеренного поведения одного из пассажиров".

Фото статьи
Фото: Ekrānuzņēmums no Flightradar24

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