Самолет airBaltic совершил внеплановую посадку из-за поведения пассажира

Пассажирский рейс латвийской национальной авиакомпании airBaltic, следовавший из Брюсселя в Вильнюс, был вынужден изменить маршрут и совершить посадку в Берлине. Как сообщает портал 15min, вскоре после того, как самолет пересек воздушное пространство над немецкой столицей, он развернулся и приземлился в аэропорту Берлина.
Согласно информации, размещенной на сайте Вильнюсского аэропорта, рейс должен был прибыть в пункт назначения в 17:50. Однако фактическое время прибытия, согласно обновленным данным, составило 19:24.
Представитель компании Lietuvos oro uostai Тадас Василяускас сообщил порталу, что полет был нарушен из-за "злонамеренного поведения одного из пассажиров".
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