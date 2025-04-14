Количество базовых станций "Bite Latvija" в Латгалии увеличилось на 20 %

На данный момент в Латгалии работает 147 базовых станций " Bite Latvija ", из которых 65 оснащены новейшими технологиями шведского телекоммуникационного производителя "Ericsson", что значительно ускоряет скорость мобильного интернета и расширяет покрытие сети. В этом году компания планирует установить ещё шесть новых базовых станций 5G и модернизировать 30 уже существующих, которые будут работать в сети 5G .

"Мы целенаправленно развиваем сетевую инфраструктуру, в том числе в Латгальском регионе, чтобы обеспечить высококачественную связь по всей Латвии. Хотя по всей стране, включая Латгалию, всё ещё в основном используется сеть 4G, которая продолжает обеспечивать качественные возможности для использования интернета, общения, видеостриминга, телевидения и других нужд жителей, мы видим, что переход на более современные мобильные устройства стимулирует рост спроса на 5G-сеть. В настоящее время сеть 5G уже составляет 20,41% от общего объема передачи данных. С использованием сети 5G в Латгалии также вырос и объём потребления данных, который по сравнению с 2024 годом увеличился на 40,29 %. Этот рост в основном связан с потреблением видеоконтента и популярностью онлайн-игр, которые требуют большего объема передачи данных", — объясняет А. Беляев.