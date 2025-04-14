Количество базовых станций "Bite Latvija" в Латгалии увеличилось на 20 %

Продолжая развитие сетевой инфраструктуры в регионах, поставщик электронных коммуникаций и ИКТ-услуг "Bite Latvija" за последние три года построил в Латгалии 25 новых базовых станций — это на 20 % больше по сравнению с 2022 годом. Также компания постепенно модернизирует уже существующие базовые станции, значительно улучшая сетевую емкость в регионе. Как поясняет руководитель радиосетевого отдела "Bite Latvija" Александр Беляев, в этом году компания продолжит развивать сеть в Латгалии, в том числе улучшая качество связи в приграничных территориях.
На данный момент в Латгалии работает 147 базовых станций "Bite Latvija", из которых 65 оснащены новейшими технологиями шведского телекоммуникационного производителя "Ericsson", что значительно ускоряет скорость мобильного интернета и расширяет покрытие сети. В этом году компания планирует установить ещё шесть новых базовых станций 5G и модернизировать 30 уже существующих, которые будут работать в сети 5G.
"Мы целенаправленно развиваем сетевую инфраструктуру, в том числе в Латгальском регионе, чтобы обеспечить высококачественную связь по всей Латвии. Хотя по всей стране, включая Латгалию, всё ещё в основном используется сеть 4G, которая продолжает обеспечивать качественные возможности для использования интернета, общения, видеостриминга, телевидения и других нужд жителей, мы видим, что переход на более современные мобильные устройства стимулирует рост спроса на 5G-сеть. В настоящее время сеть 5G уже составляет 20,41% от общего объема передачи данных. С использованием сети 5G в Латгалии также вырос и объём потребления данных, который по сравнению с 2024 годом увеличился на 40,29 %. Этот рост в основном связан с потреблением видеоконтента и популярностью онлайн-игр, которые требуют большего объема передачи данных", — объясняет А. Беляев.
Он добавляет, что и в Латгалии, как и по всей Латвии, продолжает снижаться объём голосовых звонков — в этом году он упал на 26,68 % по сравнению с прошлым годом. Это связано с изменением привычек общения — жители всё чаще выбирают мессенджеры, такие как "WhatsApp" или "Messenger", вместо голосовых звонков.
"Развивая сеть следующего поколения, мы уделяем большое внимание и качеству связи в приграничных районах, чтобы обеспечить стабильную и качественную связь даже в самых удалённых уголках страны. В целом, 29 из 147 базовых станций в Латгалии размещены в приграничных районах, на расстоянии до 10 километров от государственной границы. Мы также активно используем государственные подключения к широкополосному интернету в приграничных территориях, что улучшает доступность связи для жителей", — рассказывает А. Беляев.
Говоря о целях компании на этот год, "Bite Latvija" планирует построить базовые станции 5G в 60 новых местах по всей Латвии, а также модернизировать 210 существующих станций, инвестируя около 20 миллионов евро в развитие сети следующего поколения. До конца года сеть 5G от "Bite Latvija" будет доступна 85 % жителей Латвии.