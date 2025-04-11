Министерство экономики предлагает отменить требование о верификации счетчиков воды

Министерство экономики предлагает отменить требование о верификации (проверке) счетчиков воды, сообщает агентство LETA.
В Минэкономики отмечают, что процесс повторной верификации приборов учета расхода воды, установленных в квартирах, не приносит пользы - отмена требования о проведении этой процедуры позволит снизить административную нагрузку и расходы для жильцов.
Министерство образования разработало изменения в постановление Кабинета министров от 14 мая 2024 года о перечне средств измерений, подлежащих государственному метрологическому контролю, которые предусматривают, что в дальнейшем собственникам квартир больше не придется проводить повторную верификацию приборов учета расхода воды. Жители смогут продолжать пользоваться имеющимися у них счетчиками расхода воды без необходимости их повторной поверки.
В настоящее время нормативные акты требуют, чтобы механические счетчики воды проходили повторную верификацию каждые четыре года, а электромагнитные и ультразвуковые счетчики воды - каждые шесть лет. С 2020 по 2023 год было проверено 975 809 счетчиков потребления воды, что обошлось жителям в 19,5 млн евро или примерно в пять миллионов евро в год.
В 2024 году Центр защиты прав потребителей провел контрольные закупки в проверяющих организациях, результаты которых показывают, что в большинстве случаев проверяющие организации (поверители) признают неисправные приборы учета годными к эксплуатации - из 33 проверенных приборов учета воды 22 были заведомо приведены в непригодное к эксплуатации состояние, но только в 30% случаев они также были признаны поверителями неисправными. Таким образом, в 70% случаев несоответствующие требованиям счетчики потенциально возвращаются в квартиры.
Учитывая вышеизложенное, Министерство экономики пришло к выводу, что действующая система контроля за установленными в квартирах счетчиками расхода воды не является целесообразной, поскольку не предоставляет услугу, которая обеспечивала бы соответствие счетчиков воды метрологическим требованиям.
Министр экономики Виктор Валайнис отметил, что верификация счетчиков воды в том виде, в котором она проводится в настоящее время, является формальным мероприятием, которое не достигает своей цели и от которого следует отказаться. В настоящее время это создает дополнительные расходы и ненужные обязательства для домохозяйств, не гарантируя при этом точность измерений расхода воды.
В то же время, отмена требования о проведении повторной верификации приборов учета расхода воды снизит спрос на такую услугу, в связи с чем торговцам, оказывающим такие услуги, необходимо учитывать данную ситуацию и своевременно задумываться о переориентации и диверсификации своей коммерческой деятельности, поясняют в Минэкономики.
В настоящее время проект поправок передан на межведомственное согласование.
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