Министерство экономики предлагает отменить требование о верификации счетчиков воды

В Минэкономики отмечают, что процесс повторной верификации приборов учета расхода воды, установленных в квартирах, не приносит пользы - отмена требования о проведении этой процедуры позволит снизить административную нагрузку и расходы для жильцов.

Министерство образования разработало изменения в постановление Кабинета министров от 14 мая 2024 года о перечне средств измерений, подлежащих государственному метрологическому контролю, которые предусматривают, что в дальнейшем собственникам квартир больше не придется проводить повторную верификацию приборов учета расхода воды. Жители смогут продолжать пользоваться имеющимися у них счетчиками расхода воды без необходимости их повторной поверки.

В настоящее время нормативные акты требуют, чтобы механические счетчики воды проходили повторную верификацию каждые четыре года, а электромагнитные и ультразвуковые счетчики воды - каждые шесть лет. С 2020 по 2023 год было проверено 975 809 счетчиков потребления воды, что обошлось жителям в 19,5 млн евро или примерно в пять миллионов евро в год.